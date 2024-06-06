Прощайте, карась и осетр! В водоемах Тюменской области массово вымирает рыба

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
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Updated Сегодня, 07:11
Заядлые тюменские рыбаки уже заметили, что в регионе в последние годы сама рыба стала меньше и ее в водных объектах тоже стало меньше. Более того, те же рыбаки чаще всего первыми замечают кучи рыбных тушек на берегу и мор рыбы становится для региона будто бы обычным явлением.
Как рассказала «Нашему городу» доктор биологических наук Валентина Тузова, основная причины вымирания рыб в регионе — состояние водных объектов. В частности, это загрязнение и перепады уровней воды, которые у рыб вызывают инстинктивное чувство возникшей опасности.
«У нас снижаются уровни воды в озерах, мелеет Тура. Все это сказывается на активности рыб, которыми движут инстинкты. Если температура воды резко поднимается или снижается сам уровень воды, то активность рыбы снижается», — объясняет Тузова.
При том многие явления закономерны. Так, при снижении уровня воды, поднимается и ее температура за счет уменьшения объемов. А рост температуре сказывается и на размерах рыбы — при нагревании воды у рыб возникает нехватка кислорода и нарушается их естественный метаболизм, что может привести к уменьшению особи в размерах, ведь кислород рыбы не могут альтернативным источником.
Поэтому тюменские рыбаки часто жалуются на скудный улов в местах, которые ранее изобиловали разными видами рыб. Ведь в региона уже на протяжении многих лет постепенно исчезают стерлядь, золотой карась, нельма, муксун и осётр.
Специалисты отмечают, что последние 30 лет многие некогда чистые и богатые рыбными ресурсами озера, превратились в болота. Во многом этот процесс провоцирует отсутствие единого экологического контроля и хозяйственная деятельность человека, эвтрофикация водоемов, а последствия — активное распространение инфекционных заболеваний и развитие паразитов, которые цепляются к рыбам, а после попадают с ней и к человеку.
Андрей Антонов, старший преподаватель кафедры водных биоресурсов и аквакультуры ГАУ Северного Зауралья, генеральный директор ООО «Инновационный центр аквакультуры» рассказал «Нашему городу» что экологическое состояние водоемов региона ухудшается с каждым годом и в первую очередь это заметно по состоянию местных озер.
«Любой водоём — это живой организм, если им не заниматься, то озеро, пруд или река погибнет», — отмечает эксперт.
Но почему раньше об озерах заботились, а сейчас перестали? Дело в том, что в период царствования плановой экономики — до 1992 года, товарные рыбхозы, которых в регионе насчитывалось около 14, брали водоемы под свое крыло и они осваивались. Существовало и ответственное ведомство — Гослов. Специалисты регулярно находились на водоемах и за каждым был закреплен свой участок. Но за последние 30 лет, как минимум, 13 рыбхозов прекратили свое существование. Сейчас водоёмы предоставляются уже не в рыбохозяйственное использование в режиме озерного товарного рыбоводного хозяйства, а арендуются частными лицами и организациями, которые организуют там платную рыбалку, искусственно заполоняя водоем рыбой. И если раньше аренда выдавалась на 10 лет, то теперь выдается на 20-25 и далеко не каждый владелец готов или знает, как заниматься благосостоянием водоема.
«Часто частники ведут работу вне соответствия норме, не по срокам и не в том объеме. И все это приводит к деградации водоемов. Науку в этом вопросе не привлекают обычно, у многих попросту нет на это денег», — объясняет Антонов.
А в некоторых случаях арендатор вовсе забрасывает озеро, из-за чего он позже и превращается в болото. И потом эти участки годами не могут найти новых хозяев и водоем умирает.
Снижение числа водоемов напрямую сказывается на популяции рыбы. Фиксировались также случаи, когда некоторые озера полностью становились безрыбными — все обитатели были найдены мертвыми на берегах. В подобных условиях активно развиваются паразиты, так в Тюменской области в прошлом году была зафиксирована вспышка «гаффской болезни», в связи с чем Роспотребнадзором было принято решение ввести запрет на добычу водных биоресурсов в озёрах Иземетское и Эйхлыкуль Тобольского района. Причем тогда уже действовал запрет на рыбалку в озерах Андреевское и Ишменевское, введенный из-за заражения.
Тяжелой ситуация остается и на реках Тюменской области. В частности Тура считается загрязненной рекой, а в последние время уровень воды в ней существенно снижается, что также провоцирует мор рыб. Кандидат биологических наук, профессор кафедры в ГАУ Северного Зауралья Людмила Михайлова, в 2010-х годах проводила исследования и уже тогда отметила, что на воне ситуации в 2000-х годах, популяция рыбы сократилась в 2 раза.
Александр Моторин, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» тюменского аграрного университета отмечает, что воды в Туре уже непригодна даже для орошения растений. Однако сейчас эта проблема еще не поднималась у экологов и властей, так как тенденция только намечается. Моторин говорит о том, что своим студентам он предлагал сравнить содержание вредных веществ в Туре. Результаты работ будущих аграриев пугают — вода вовсе теряет пригодность для использования без фильтрации.
«Уже просматривается основа для беспокойства. Но проблема также в том, что в Тюменской области профессионалов в этой области мало, не хватает тех, кто что-либо понимает в этих делах. А вопрос обостряется…», — говорит Моторин.
Эксперты говорят о том, что нормализовать ситуацию можно, если организовать комплексный подход к проблеме. К тому же оснований для применения мер достаточно. Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации 2022, составленный Минприроды, тому подтверждение. Отметим, что такие доклады публикуются поздно, так как данные собираются во семей страны, а потому последний анализ касается именно 2022 года.
В докладе указано, что в Тюменской области особенно непростая обстановка на реке Исеть.
«На протяжении длительного времени в большинстве створов оценивается как „грязная“. В 2022 г. в р. Исеть было зарегистрировано 11 случаев ВЗ воды нитритным азотом (13-23 ПДК), 1 случай — соединениями марганца (44 ПДК), 26 случаев — органическими веществами (по БПК5), (10,1-15,8 мг/л), 1 случай — фосфором фосфатов (13 ПДК), 1 случай — соединениями цинка (15 ПДК)», — отмечается в докладе.
Вместе с тем, по данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в апреле 2024 года были выявлены превышения предельных допустимых концентраций следующих загрязняющих веществ. В частности эксперты отметили экстремально высокое содержание марганца в реках: Вагай, Тура и Туртас.
А данные Росгидрометцентра, число случаев загрязнение озер в Тюменской области в 2023 году выросло до 38, причем 17 из них оцениваются как экстремальные — ПДК вредных веществ превышена в 5-50 раз. «Наш город» направил официальный запрос в
А потому оснований для применения мер достаточно. Часть экспертов предлагают ввести более жесткую систему контроля за водоемами, чтобы обязать арендаторов более основательно контролировать их состояние, ведь полномочия Роспотребнадзора ограничены и они не могут привлечь собственника к ответственность за недостаточный уход за водоемом, их поприще — нарушение пользования в области превышение водозабора и сброса загрязняющих веществ. А Нижнеобское ТУ Росрыболовства следит за нарушениями в области отлова рыбы.
Другая часть экспертов считают, что ужесточение требований спровоцирует отказ от аренды и тогда озера вовсе останутся бесхозными и точно превратятся в болота. А потому есть повод задуматься о возвращении к регулированию, которое применялось на озерах в эпоху СССР. К тому же необходимость человеческого вмешательства и очистки водных объектов региона назрела еще десятилетие назад.