Прощайте, карась и осетр! В водоемах Тюменской области массово вымирает рыба

Но почему раньше об озерах заботились, а сейчас перестали? Дело в том, что в период царствования плановой экономики — до 1992 года, товарные рыбхозы, которых в регионе насчитывалось около 14, брали водоемы под свое крыло и они осваивались. Существовало и ответственное ведомство — Гослов. Специалисты регулярно находились на водоемах и за каждым был закреплен свой участок. Но за последние 30 лет, как минимум, 13 рыбхозов прекратили свое существование. Сейчас водоёмы предоставляются уже не в рыбохозяйственное использование в режиме озерного товарного рыбоводного хозяйства, а арендуются частными лицами и организациями, которые организуют там платную рыбалку, искусственно заполоняя водоем рыбой. И если раньше аренда выдавалась на 10 лет, то теперь выдается на 20-25 и далеко не каждый владелец готов или знает, как заниматься благосостоянием водоема.