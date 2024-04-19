Тюменцам из-за паводка запретили охотиться до 16 июня

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Решение связано с угрозой подтопления территорий. Запрещены все виды охоты — как спортивная, так и любительская.
Нельзя будет охотиться на водоплавающую и боровую дичь в охотничьих угодьях Казанского, Ишимского, Абатского и других районов области.
В данный момент для охоты доступны только угодья Армизонского, Бердюжского, Исетского, Нижнетавдинского, Омутинского и других районов северной части региона, где не наблюдается угрозы затопления.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцев в сложных зонах снабжают водой.