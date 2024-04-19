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Тюменцам из-за паводка запретили охотиться до 16 июня

Тюменцам из-за паводка запретили охотиться до 16 июня

19 апреля 2024, 13:14
Фото: 1MI
Губернатор Тюменской области Александр Моор ввел ограничения на весеннюю охоту до 16 июня 2024 года.

Решение связано с угрозой подтопления территорий. Запрещены все виды охоты — как спортивная, так и любительская.

Нельзя будет охотиться на водоплавающую и боровую дичь в охотничьих угодьях Казанского, Ишимского, Абатского и других районов области.

В данный момент для охоты доступны только угодья Армизонского, Бердюжского, Исетского, Нижнетавдинского, Омутинского и других районов северной части региона, где не наблюдается угрозы затопления.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцев в сложных зонах снабжают водой.

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#Нигина Азамова#Общество#Тюменская область#Охота#Рыбалка и охота#Незаконная охота#Паводок в Тюменской области в 2024 году
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