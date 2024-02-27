В тюменском лесу обнаружили трупы диких животных

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
Тюменец, обнаруживший трупы лосихи и ее детеныша, обратился в полицию. На место сразу выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители изучили территорию и установили личность подозреваемого.
50-летнего мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Он рассказал, что приехал в лесной массив, застрелил животных и уехал, но хотел вернуться. У мужчины изъяли охотничий карабин и патроны.
Сумма причиненного государству ущерба составила 160 тысяч рублей. В отношении охотника возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы спасли сову с травмой позвоночника. Птицу нашли на территории мусоросортировочного завода.