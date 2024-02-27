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Published Сегодня, 04:02

Modified Сегодня, 04:04

Updated Сегодня, 04:04

В тюменском лесу обнаружили трупы диких животных

В тюменском лесу обнаружили трупы диких животных

27 февраля 2024, 04:02
Фото: 1MI

В тюменском лесу обнаружили трупы диких животных

Трупы обнаружил житель Нижнетавдинского района в лесном массиве вблизи деревни Иска-Чебаково. Убийце грозит до пяти лет тюрьмы.

Тюменец, обнаруживший трупы лосихи и ее детеныша, обратился в полицию. На место сразу выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители изучили территорию и установили личность подозреваемого.

50-летнего мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Он рассказал, что приехал в лесной массив, застрелил животных и уехал, но хотел вернуться. У мужчины изъяли охотничий карабин и патроны.

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Сумма причиненного государству ущерба составила 160 тысяч рублей. В отношении охотника возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы спасли сову с травмой позвоночника. Птицу нашли на территории мусоросортировочного завода.

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