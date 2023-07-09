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Житель Тюмени выловил в реке гигантского судака с «эрокезом»

9 июля 2023, 06:04
Фото: РЫБАЛКА в Тюменской области

Губернатор Моор поздравил рыбаков с профессиональным праздником

В России сегодня отмечают профессиональный праздник рыбаков. Этот день традиционно в стране празднуют во второе воскресенье июля.
Сюжет
Рыбалка
Фото: ЧС Тюмень

В Тюменской области «клевых» мест немало — рыбаки регулярно хвастаются в социальных сетях богатым уловом.

На этой неделе одному из жителей региона удалось поймать на озере Андреевском щуку весом шесть килограммов. А накануне житель областной столицы выловил в реке судака, вес которого достиг 6,4 килограммов. Еще один рыбак-любитель буквально за несколько часов поймал порядка трех десятков подлещиков во время рыбалки на Пышме.

Фото: РЫБАЛКА в Тюменской области

Кстати, особое отношение жителей региона к рыбалке отметил и губернатор Тюменской области Александр Моор.

«„Клевых» мест у нас хватает. Например, Армизонский район, где вчера был в рабочей поездке. Поздравляю всех рыбаков с профессиональным праздником. Пусть вам всегда везет, пусть всегда клюет. Желаю хороших уловов», — сообщил губернатор в своем тг-канале.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменском районе построят базу для отдыха и рыбалки «Фишпарк Черная речка» с искусственными водоемами, зарыбленными форелью, карпами и осетрами. Инвестиции в реализацию проекта составят 15 миллионов рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Рыбаки#Рыбалка#Рыбалка и охота#Тюмень#Тюменская область
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