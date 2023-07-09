Житель Тюмени выловил в реке гигантского судака с «эрокезом»

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
В Тюменской области «клевых» мест немало — рыбаки регулярно хвастаются в социальных сетях богатым уловом.
На этой неделе одному из жителей региона удалось поймать на озере Андреевском щуку весом шесть килограммов. А накануне житель областной столицы выловил в реке судака, вес которого достиг 6,4 килограммов. Еще один рыбак-любитель буквально за несколько часов поймал порядка трех десятков подлещиков во время рыбалки на Пышме.
Кстати, особое отношение жителей региона к рыбалке отметил и губернатор Тюменской области Александр Моор.
«„Клевых» мест у нас хватает. Например, Армизонский район, где вчера был в рабочей поездке. Поздравляю всех рыбаков с профессиональным праздником. Пусть вам всегда везет, пусть всегда клюет. Желаю хороших уловов», — сообщил губернатор в своем тг-канале.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменском районе построят базу для отдыха и рыбалки «Фишпарк Черная речка» с искусственными водоемами, зарыбленными форелью, карпами и осетрами. Инвестиции в реализацию проекта составят 15 миллионов рублей.