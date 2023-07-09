Житель Тюмени выловил в реке гигантского судака с «эрокезом»

На этой неделе одному из жителей региона удалось поймать на озере Андреевском щуку весом шесть килограммов. А накануне житель областной столицы выловил в реке судака, вес которого достиг 6,4 килограммов. Еще один рыбак-любитель буквально за несколько часов поймал порядка трех десятков подлещиков во время рыбалки на Пышме.