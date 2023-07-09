Тюменским студентам рассказали как оценить свои шансы на поступление в вуз

Данные по полученным баллам на ЕГЭ и информация о наличии индивидуальных достижений, при которых абитуриент получает 10 баллов, уже опубликованы. Высокий приоритет по оригиналу говорит о том, что абитуриент планирует учиться именно на этом направлении. Если приоритет низкий («4» или «5»), предоставлена только копия аттестата, то участник может выбыть из данного списка.