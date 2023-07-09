Тюменским студентам рассказали как оценить свои шансы на поступление в вуз

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
Данные по полученным баллам на ЕГЭ и информация о наличии индивидуальных достижений, при которых абитуриент получает 10 баллов, уже опубликованы. Высокий приоритет по оригиналу говорит о том, что абитуриент планирует учиться именно на этом направлении. Если приоритет низкий («4» или «5»), предоставлена только копия аттестата, то участник может выбыть из данного списка.
Прием документов от будущих студентов без внутренних испытаний завершится 25 июля. Окончательные списки будут подготовлены к 27 июля. До 28 июля абитуриентам необходимо подать оригиналы аттестатов при приоритетном зачислении, до 3 августа — поступающим в основной курс, пишет Вслух.ру.
Ранее «Наш Город» писал, что для студентов медиков, обучающихся по целевому направлении в ссузах, планируют ввести в Тюменской области специальные стипендии. Размер дополнительной материальной поддержки составит 2 тысячи рублей.