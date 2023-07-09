70-летний житель Новой Каховки, которого эвакуировали в Тюмень, пропал

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
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По словам родных, последний раз они разговаривали с ним по телефону 3 июля, когда Вячеслав ехал в областную столицу. После стоянки в Пензе связь с ним была потеряна.
По словам дочери пожилого мужчины, у него были проблемы с памятью. В Тюмень он ехал в сопровождении. Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Вячеслава Мустяц, просят звонить по телефону: 7 949 713 90 19, пишет Ура.ру.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени продолжаются с марта поиски пропавшего 57-летнего Александра Пономарева. Мужчина исчез накануне праздничного дня 8 марта — он отвез утром супругу на работу, а после этого пропал. Его автомобиль был припаркован рядом с домом.