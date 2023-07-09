70-летний житель Новой Каховки, которого эвакуировали в Тюмень, пропал

По словам дочери пожилого мужчины, у него были проблемы с памятью. В Тюмень он ехал в сопровождении. Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Вячеслава Мустяц, просят звонить по телефону: 7 949 713 90 19, пишет Ура.ру.