В Тюмени из-за ДТП на дороге загорелись машина такси и мотоцикл. Есть пострадавший

В Тюмени из-за ДТП на дороге загорелись машина такси и мотоцикл

Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу вечером в Тюмени. В районе улицы Московский трак, 143, столкнулись мотоциклист и автомобиль одной из служб такси.

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