В Тюмени из-за ДТП на дороге загорелись машина такси и мотоцикл. Есть пострадавший

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
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В результате удара оба транспортных средства загорелись. На месте происшествия работали медики скорой помощи и сотрудники МЧС. По словам очевидцев, в результате ЧП травмы получил водитель мотоцикла.
«Наш Город» направил запрос в ГИБДД по Тюменской области и департамент здравоохранения. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне на автодороге Ошкуково — Есаулова — Якуши произошло ДТП со смертельным исходом. С проезжей части в кювет на большой скорости вылетел автомобиль Subaru Impreza. Водитель иномарки, 37-летний мужчина, скончался.