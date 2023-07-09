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В Тюмени из-за ДТП на дороге загорелись машина такси и мотоцикл. Есть пострадавший

9 июля 2023, 03:46
Фото: Читатель "Нашего Города"

В Тюмени из-за ДТП на дороге загорелись машина такси и мотоцикл

Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу вечером в Тюмени. В районе улицы Московский трак, 143, столкнулись мотоциклист и автомобиль одной из служб такси.
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ДТП

В результате удара оба транспортных средства загорелись. На месте происшествия работали медики скорой помощи и сотрудники МЧС. По словам очевидцев, в результате ЧП травмы получил водитель мотоцикла.

«Наш Город» направил запрос в ГИБДД по Тюменской области и департамент здравоохранения. Официальные комментарии ожидаются.

Фото: Читатель "Нашего Города"

Ранее «Наш Город» писал, что накануне на автодороге Ошкуково — Есаулова — Якуши произошло ДТП со смертельным исходом. С проезжей части в кювет на большой скорости вылетел автомобиль Subaru Impreza. Водитель иномарки, 37-летний мужчина, скончался.

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