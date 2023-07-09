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В Тюменскую область в этом году переехали на ПМЖ около 12 тысяч человек

9 июля 2023, 04:12
Фото: 1MI

В Тюменскую область на ПМЖ в 2023 году переехали 273 иностранца

273 иностранца переехали в Тюменскую область на ПМЖ в этом году из дальнего зарубежья. Это более чем в четыре раза больше, чем годом ранее.
Сюжет
Тюмень

По данным Тюменьстата, из стран бывшего СНГ за четыре месяца 2023 года в регион приехали 2,7 тысячи человек (в 2022 году — 1,7 тысячи). При этом в целом выехали из Тюменской области 1,3 тысячи человек.

Из других регионов России в Тюменскую область на постоянное место жительство переехали 11,9 тысяч человек.

Ранее «Наш Город» писал, что за 2022 год в регион переехали жить более 46,6 тысяч человек переехали. Большая часть их них, 40 тысяч, жители регионов России, порядка 6 тысяч — граждане стран СНГ, 480 — стран дальнего зарубежья.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменьстат#Миграция#Тюмень#Тюменская область
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