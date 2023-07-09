В Тюменскую область в этом году переехали на ПМЖ около 12 тысяч человек

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
По данным Тюменьстата, из стран бывшего СНГ за четыре месяца 2023 года в регион приехали 2,7 тысячи человек (в 2022 году — 1,7 тысячи). При этом в целом выехали из Тюменской области 1,3 тысячи человек.
Из других регионов России в Тюменскую область на постоянное место жительство переехали 11,9 тысяч человек.
Ранее «Наш Город» писал, что за 2022 год в регион переехали жить более 46,6 тысяч человек переехали. Большая часть их них, 40 тысяч, жители регионов России, порядка 6 тысяч — граждане стран СНГ, 480 — стран дальнего зарубежья.