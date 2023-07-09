В Тюмени BMW X6 застрял между тополями. Понадобилась помощь спасателей

В пространстве между двумя тополями застрял автомобиль BMW X6. Водитель иномарки неудачно «припарковался», вследствие чего пришлось вызывать спасателей. Также на место ЧП прибыли сотрудники ГИБДД. По словам очевидцев, за рулем автомобиля находилась девушка. По какой причине она решила заехать в «зеленую ловушку» — не сообщается.