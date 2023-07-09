В Тюмени BMW X6 застрял между тополями. Понадобилась помощь спасателей

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
В пространстве между двумя тополями застрял автомобиль BMW X6. Водитель иномарки неудачно «припарковался», вследствие чего пришлось вызывать спасателей. Также на место ЧП прибыли сотрудники ГИБДД. По словам очевидцев, за рулем автомобиля находилась девушка. По какой причине она решила заехать в «зеленую ловушку» — не сообщается.
«Ювелирно заехал. Деревья виноваты окажутся — не там растут. Жаль деревья», — пошутили в комменатриях тюменцы.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне поздно вечером на Московском тракте произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись автомобиль службы такси и мотоциклист. Из-за удара оба ТС загорелись. Водитель мотоцикла получил серьезные ожоги и телесные повреждения.