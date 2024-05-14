Тысяча за спиннинг, а за улов — десятки. Сколько стоит платная рыбалка в Тюмени

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Несомненное преимущество баз отдыха с возможностью ловить рыбу — это удобство. Искать ничего не надо, все можно арендовать, а если рыбачишь редко — всякие донки, спиннинги и надувные лодки не будут валяться в гараже, кладовке или на балконе, занимая место.
Здесь же обычно оборудованы беседки, палатки, мангальные зоны, в общем все, чтобы и наловить, и наговориться, и насладиться уловом. Однако за такую роскошь приходится и платить, причем немало. «Наш город» посчитал, во сколько встанет тюменцу комфортная рыбалка в 2024 году.
За основу мы возьмем те самые базы отдыха, о которых писали выше. Чтобы все было, что называется, «дорого-богато», причем для любого отдыхающего. И того, кто хочет поселиться в домике, и того, кто предпочтет палатку.
Первое, что попадается при поисковом запросе в интернете «Платная рыбалка — Тюмень» — это база отдыха в селе Перевалово Тюменского района. Таким образом возьмем ее в качестве примера.
Оценка от пользователей хорошая, даже есть то, что мы ищем. Домики с пирсом, места для палаток, мангальные зоны. Таким сервисом многие заинтересуются, теперь, смотрим, что внутри. Предварительно заплатив 800 руб за человека, просто чтобы попасть на базу.
Здесь уже все зависит от того, насколько вы готовы раскошелиться на месте. В целом, база отдыха предоставляет все услуги. Домики можно арендовать, место под палатку — тоже. Это же касается и рыболовных принадлежностей: спиннингов, подкормки, снастей и так далее. Одна удочка обойдется в 1500 рублей. Доплатить еще 200 — можно взять комплект для ловли форели, туда входит садок и подсачек.
Допустим, с местом проживания определились. 1 тысяча рублей за место для палатки или от 5 до 6 тысяч за домик с пирсом. И то и другое — на сутки. Теперь самое главное. Улов. На сайте сказано, что поймать рыбу можно, ориентируясь по ценам. Это же подтвердили и администраторы во время телефонного разговора.
«У нас обычно ловят карпов, стерлядку, карасей, щуку, но и рыбу пореже, конечно, тоже можно поймать. Наши специалисты могут подсказать место, рассказать, как прикормить, если вы не знаете, как, в целом, ничего невозможного нет, у нас и осетра того же часто вылавливают», — рассказали представители базы.
Звучит, конечно, заманчиво. Поймать такую большую, редкую и королевскую рыбу, как тот же осетр — кто от такого откажется? Но вот многие не думают, что такой улов влететь может в солидную копеечку.
Вернемся к ценам за улов: по закону рыбу, которую вылавливают с территории базы, должна регистрировать администрация. Иначе это будет расцениваться хищением, за это предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. А значит, за каждую выловленную нужно платить.
Самый распространенный, карась, обойдется в 350 рублей за 1 килограмм. Средний вес такой рыбы — примерно 300 граммов. Крайне редко — 1 килограмм. А это значит, что за 3 выловленные рыбы придется заплатить больше тысячи рублей.
Напомним, что рыба эта — самая ходовая, опытные рыбаки возят карасей ведрами. Да и по закону за день улова рыбаки могут выловить до 10 килограммов. А как быть с другими?
Для наглядности, представить это можно в таблице: каждую рыбу взять по среднему весу и сопоставить с расценками за экземпляр.
|Рыба
|Цена
|Средний вес
|Итого по цене
|Щука
|500 руб за 1 кг.
|7-10 кг.
|от 3500 до 5 тыс. руб.
|Форель
|950 руб за 1 кг.
|300-600 г.
|1.9 тыс руб за 2-3 рыбы
|Осётр
|1150 руб за 1 кг.
|от 12 до 25 кг.
|13 тыс. руб за самого «худого» осётра
|Сом
|700 руб за 1 кг.
|от 5 до 8 кг. Максимум — около 50.
|От 3500 до 6 тыс. руб за одну рыбу
|Форель с икрой
|1100 руб за 1 кг.
|от 2 кг.
|2200 за одну рыбу
Если же сложить все вместе, то можно получить примерную сумму всего за день платной рыбалки.
Вход на базу — 800 рублей с человека.
Аренда места для палатки — 1000 рублей за сутки. 500 рублей — полдня.
Домик с пирсом — от 3500 до 6000 рублей. Зависит от выбранного дома и времени, на которое планируете остаться.
Спиннинг и другие принадлежности — 1500 рублей за удочку, еще около 700 рублей за снасти, подкормку.
Улов — индивидуально. Минимум, если брать на сутки и рассчитывать на относительно крупный улов — 3500 рублей за 10 килограммов условного карася.
Плюс, возможные дополнительные услуги. Беседка на день — от 1500 до 3000 рублей, мангальная зона, благо, там уже есть. Но можно, например, обратиться за помощью в приготовлении выловленной рыбы. За отчистку попросят 100 рублей. Столько же маринование и консервирование.
В общей сложности, средний чек на один день рыбалки может выйти в среднем в от 13 до 16 тысяч рублей. Это если выловить по минимуму, но выбрать дорогой домик и снять беседку.
Такие тоже можно найти, все зависит от местоположения базы отдыха, той рыбы, которую хочется поймать. А вот стоимость услуг самого отдыха — то есть, домики, беседки и мангалы стоят примерно одинаково — от 3500 до 6500 рублей за сутки.
Как пример, еще одна база отдыха, расположена в Исетском районе Тюменской области. Цены на улов дешевле примерно на 15, а в некоторых случаях и на 70%, тот же карась за килограмм будет стоит 85 рублей, вместо 350. Однако, и разнообразие здесь поменьше, тех же осетров или сомов вообще не водится, а также действует правило «Поймал — отпустил», которое не практикуют на территории предыдущей базы отдыха.
Суть в том, что пойманную рыбу можно отпустить после улова. Тогда и платить за нее не придется. Так рыбалку на этой базе можно превратить в спортивный интерес. Однако, это не касается, например, форели. За 1 килограмм этой рыбы придется платить 950 ₽, независимо оттого, хочешь ты ее отпустить или нет.
Зато здесь дешевле вход на базу, что закономерно, с учетом того, что особо крупных рыб здесь не водится.
Здесь все от вас как от рыбака зависит, у нас ловят либо маленьких и много, либо охотятся на экземпляры покрупнее, но в небольших количествах. Случаи рыбы в 3-5 кг бывали, — рассказали представители базы отдыха.
Итог такой рыбной ловли может оказаться очень непредсказуем. Когда тебе приходится платить за улов — элемент удачи сказывается вдвойне. Сегодня ты можешь не поймать ничего и толком не потратиться, просто проведя время на воздухе, а завтра — поймать осётра весом в условные 35 килограммов и отдать за него почти 40 тысяч рублей. Поэтому многие рыбаки предпочитают собственные места для вылова, которые находят в неприметных озерах или прудах районов Тюменской области.
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