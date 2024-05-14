Тысяча за спиннинг, а за улов — десятки. Сколько стоит платная рыбалка в Тюмени

Суть в том, что пойманную рыбу можно отпустить после улова. Тогда и платить за нее не придется. Так рыбалку на этой базе можно превратить в спортивный интерес. Однако, это не касается, например, форели. За 1 килограмм этой рыбы придется платить 950 ₽, независимо оттого, хочешь ты ее отпустить или нет.