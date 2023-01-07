В регионе увеличили длительность весенней охоты

В Тюменской области увеличили сроки весенней охоты до 10 дней

Весенняя охота на водоплавающую и боровую дичь, а также серую ворону в 2023 году будет длиться по 10 дней в каждой из зон, об этом сообщает Госохотдепартамент Тюменской области.

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