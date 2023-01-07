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В регионе увеличили длительность весенней охоты

Сегодня, 08:21
Фото: 1MI

В Тюменской области увеличили сроки весенней охоты до 10 дней

Весенняя охота на водоплавающую и боровую дичь, а также серую ворону в 2023 году будет длиться по 10 дней в каждой из зон, об этом сообщает Госохотдепартамент Тюменской области.
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Тюмень

В 2023 году сезон охоты на водоплавающую дичь и серую ворону открывается в последнюю субботу апреля и будет длиться 10 дней, на боровую дичь сезон откроется в последнее воскресенье апреля, также на 10 дней.

Госохотдепартамент Тюменской области напоминает охотникам, что подача заявок, касающихся разрешений на добычу этих видов дичи стартует уже 9 января с 12 часов дня.

Подать заявку можно через портал услуг Тюменской области, через МФЦ, а также почтовым отправлением в адрес Госохотдепартамента Тюменской области — ул. Свердлова 35/3.

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