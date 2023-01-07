В регионе увеличили длительность весенней охоты

В 2023 году сезон охоты на водоплавающую дичь и серую ворону открывается в последнюю субботу апреля и будет длиться 10 дней, на боровую дичь сезон откроется в последнее воскресенье апреля, также на 10 дней.
Госохотдепартамент Тюменской области напоминает охотникам, что подача заявок, касающихся разрешений на добычу этих видов дичи стартует уже 9 января с 12 часов дня.
Подать заявку можно через портал услуг Тюменской области, через МФЦ, а также почтовым отправлением в адрес Госохотдепартамента Тюменской области — ул. Свердлова 35/3.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что фильм «Чебурашка» за первые 7 дней проката собрал более 2 млрд рублей. Сейчас первое место в списке самых кассовых российских фильмов удерживает «Холоп» с 3,06 млрд сборов, однако «Чебурашка» собрал уде 2,3 миллиарда рублей.