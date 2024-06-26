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Начальник

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Июнь
Зарплаты женщин-руководителей в Тюменской области отстают от мужских на треть
Разница между размерами средних зарплат составила 33,3%. Мужчины-руководители зарабатывают в среднем 164 тысячи рублей, женщины — 110 тысяч.
26 июня, 04:37
Экс-замглавы Тюмени урезала зарплаты подчиненным и закупилась дорогими коврами
Негодованию подчиненных Веры Соловьевой нет предела. Их зарплаты резко сократились, а в кабинет к своей начальнице они не могут зайти без бахил.
19 июня, 08:47
Апрель
В УСТЭК стартовали ежегодные соревнования профессионального мастерства
16 апреля, 11:25
Февраль
В Тюмени появился новый начальник ГИБДД
В Тюмени новым начальником ГИБДД стал майор полиции Александр Таратута. Об этом рассказали в госавтоинспекции региона.
19 февраля, 14:48
Эксперты рассказали, сколько зарабатывают тюменские начальники
Стали известны средние зарплаты руководителей тюменских компаний. Нашлись и такие начальники, которым платят меньше 100 тысяч рублей.
7 февраля, 03:55
Декабрь 2023
В ХМАО начальника отдела полиции осудили за разглашение государственной тайны
Сведения были доверены мужчине по службе. Об уголовной ответственности за их разглашение он был предупрежден.
1 декабря 2023, 08:00
Октябрь 2023
Начальник с Чукотки: на должность главы тюменского УМВД назначат силовика из ДФО
Должность начальника управления МВД по Тюменской области может занять силовик из Чукотского автономного округа, полковник Александр Смирнов. В настоящее время он занимает должность главы УМВД России по Чукотскому АО.
21 октября 2023, 04:35

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