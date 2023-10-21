Начальник с Чукотки: на должность главы тюменского УМВД назначал силовика из ДФО

На официальном сайте УМВД России по Чукотскому АО указано, что Александр Смирнов начал службу в органах внутренних дел в должности оперуполномоченного отдела по борьбе с бандитизмом и иными опасными преступлениями УБОП при УВД города Орла. С 2008 по 2011 годы работал на различных должностях Управления уголовного розыска УВД Орловской области. В 2011 году занял должность начальника центра по противодействию экстремизму УМВД России по Новгородской области.