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На пост главы тюменского МВД придет полковник с Чукотки

Начальник с Чукотки: на должность главы тюменского УМВД назначал силовика из ДФО

21 октября 2023, 04:35
Фото: 1MI

На пост главы тюменского МВД придет полковник с Чукотки

Должность начальника управления МВД по Тюменской области может занять силовик из Чукотского автономного округа, полковник Александр Смирнов. В настоящее время он занимает должность главы УМВД России по Чукотскому АО.
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Полиция
«Назначение состоится в ноябре. После того, как он займет должность начальника УМВД России по Тюменской области будет повышен в звании до генерал-майора», — сообщил инсайдер 72.RU.

На официальном сайте УМВД России по Чукотскому АО указано, что Александр Смирнов начал службу в органах внутренних дел в должности оперуполномоченного отдела по борьбе с бандитизмом и иными опасными преступлениями УБОП при УВД города Орла. С 2008 по 2011 годы работал на различных должностях Управления уголовного розыска УВД Орловской области. В 2011 году занял должность начальника центра по противодействию экстремизму УМВД России по Новгородской области.

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В 2015 году был назначен заместителем начальника полиции (по оперативной работе) МВД по Республике Марий Эл. С декабря 2017 занимал пост заместителя министра — начальника полиции МВД по Чувашской Республике. В 2020 году был назначен начальником УМВД России по Чукотскому автономному округу. Награжден государственными наградами: медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За доблесть в службе», «За отличие в службе» III, II, I степеней.

Ранее «Наш Город» писал, что 7 сентября начальник УМВД России по Тюменской области Леонид Коломиец покинул должность. Его данные были убраны с официального сайта УМВД. Врио начальника УМВД в настоящее время является Вячеслав Шуляк.

По данным тг-канала «ДРУГой Комаровский», одним из кандидатов на должность начальника управления МВД по Тюменской области является министр внутренних дел Татарстана, генерал-лейтенант Артем Хохорин.

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