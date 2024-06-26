Зарплаты женщин-руководителей в Тюменской области отстают от мужских на треть

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
Среди руководителей в Тюменской области 8183 женщины и 8517 мужчин. Гендерный разрыв один из самых низких, по сравнению с другими регионами — всего 3,7%. Однако разница между средними зарплатами составила 33,3% — 164 тысячи рублей у мужчин и 110 тысяч у женщин, говорится в исследовании FinExpertiza.
«В зависимости от пола зарплатный пик у руководителей высшего звена наступает в разное время: у мужчин — при стаже 15-20 лет на последнем рабочем месте, когда заработки в среднем по стране составляют 294,4 тысячи рублей. Женщины-руководители же уже в период от года до 5 лет получают свои „максимальные“ 190,5 тысячи рублей в среднем по РФ», — отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова.
Основатель рекрутингового агентства Tashika Group Ташика Юрченко предположила, что разница между средними зарплатами связана с особенностью региона.
«Тюмень — город нефтяников. Как правило, это мужчины. Есть и женщины, конечно, но их значительно меньше. Скорее всего, эти данные включают в себя мужчин из нефтяной сферы и женщин из других ниш. А как известно, где нефть, там и деньги. Так что, вполне возможно, что нефтяники изначально хотят больше, а женщины уже хотят соразмерно по своим нишам», — поделилась мнением Юрченко с РБК Тюмень.
Аналитики hh.ru отметили, что тюменки сами согласны зарабатывать меньше мужчин. По данным на март, ожидаемая зарплата у женщин составляла 50 тысяч рублей, у мужчин — 80 тысяч.
Ранее «Наш город» писал, что Тюменская область попала в топ-10 регионов по экономическому потенциалу. В рейтинге она заняла шестое место.