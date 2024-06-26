Зарплаты женщин-руководителей в Тюменской области отстают от мужских на треть

Среди руководителей в Тюменской области 8183 женщины и 8517 мужчин. Гендерный разрыв один из самых низких, по сравнению с другими регионами — всего 3,7%. Однако разница между средними зарплатами составила 33,3% — 164 тысячи рублей у мужчин и 110 тысяч у женщин, говорится в исследовании FinExpertiza.