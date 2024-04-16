В УСТЭК стартовали ежегодные соревнования профессионального мастерства

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
В церемонии поднятия флага принял участие начальник эксплуатационного района Восточного административного округа Евгений Паникаров, потому что сотрудники его подразделения в прошлом году завоевали награду «Лучшая команда». По итогам жеребьевки были определены 5 команд, которые в ближайшие три дня продемонстрируют свою ловкость и профессиональную смекалку на этапах конкурса.
Мы уверены, что каждый из вас — профессионал своего дела. Но сегодня нужно проявить свои навыки не в привычной рабочей обстановке, а в конкурсной форме, чтобы определить лучших. В дальнейшем победители примут участие уже в региональном этапе соревнований среди других теплоэнергетических компаний, — поприветствовал сотрудников генеральный директор Общества Марат Царгасов.
Условия конкурсных заданий — максимально реалистичные. Судейский состав будет внимательно оценивать правильность порядка действий и скорость выполнения заданий на каждом этапе соревнований.
Проверка знаний нормативно-технических документов проводится в специальной программе «Олимпокс». Это важная проверка, потому что на этих знаниях строится вся наша рабочая деятельность. Количество вопросов определяется по каждой специальности индивидуально, на ответ дается 20 минут, — рассказал о первом этапе конкурса руководитель команды № 1, начальник второго эксплуатационного района Паникаров Евгений.
На этапе по работе с подъемными сооружениями участник поднимает грузоподъемную трубу диаметром 500 мм. Он должен правильно произвести демонтаж прицепа, разгрузку и погрузку трубы. Лучший — тот, кто уложился по времени в 50 минут, включая заполнение заявки на допуск. Несоблюдение техники безопасности на этапе приравнивается к ошибке. Чаще всего неправильно страхуют трубопровод, заходят в опасную зону стропальщика, — обозначил старший судья 4 этапа соревнований Денис Штанько.
При производстве работ по ремонту участка тепловой сети слесарь может задержать время, а сварщик из-за этого занервничать и начать делать ошибки. Или наоборот: слесарь засуетился, фаску не прикрепил или не зачистил зону около сварного шва. У сварщика меньше права на ошибку, а у слесаря больше важных задач. Это командная игра: один может сделать идеально, а второй — подкачать, — поделился судья третьего этапа соревнований Максим Ребеченко.
Один из самых зрелищных этапов — работа в тепловой камере. Участнику предстоит спуститься в действующую тепловую камеру, соблюдая правильную последовательность действий. Здесь важны не только практические, но и теоретические знания. Сначала проверка происходит с помощью специального аппарата. Если в камере обнаружен углекислый газ, а уровень кислорода не соответствует нормам, то спускаться в тепловую камеру нельзя. Температура в камере должна быть не больше 32 градусов, а воды — не более 200 мл, рассказал начальник третьего эксплуатационного района Рустам Кисматуллин.
Судья этого этапа Евгений Боярников добавил, что каждому участнику дается конкретная «жизненная» ситуация, которая может возникнуть при выполнении рабочей задачи. Например, что делать, если слесарю стало плохо в камере или если камеру затопило? Такая проверка дает возможность проверить, насколько правильно сотрудник среагирует в случае внештатной ситуации, выявить ошибки и не допускать их в дальнейшей работе.
На этапе производства оперативных переключений сотрудник должен нарисовать тепловую схему правильно, без ошибок. Максимально за выполнение задания он может получить 50 баллов, за каждое несоответствие баллы снимаются. Такой проверкой мы хотим выработать навык не запоминать, как выглядит тепловая сеть, а понимать ее схему, ведь именно этот навык важен и его нужно развивать, — отметил главное Александр Скурихин, судья второго этапа соревнований.
Что делать, если вашего коллегу ударило током, и он находится без сознания? Как правильно оказать первую помощь пострадавшему и остановить кровотечение? Все это проверяется на очень важном этапе конкурса, который так и называется «Оказание первой помощи пострадавшему». По словам Анны Довнар, судьи 5 этапа соревнований, участники выполняют командное задание, например, реанимируют человека, вызывают скорую помощь, погружают пострадавшего на носилки. Также каждому дается индивидуальное задание, на выполнение которого у конкурсанта всего 5 минут. А это значит, нужно собраться и все сделать быстро и правильно, ведь от этого зависит жизнь человека.
Такие соревнования вселяют в сотрудников командный дух и дух первенства, помогают посмотреть на ежедневные рабочие задачи под другим углом, мотивируют делать свою работу еще лучше и профессиональнее, а значит — расти и двигаться по карьерной лестнице. В том числе от правильности действий рабочего персонала зависит надежность системы теплоснабжения города, а это главная задача компании.