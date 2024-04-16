В УСТЭК стартовали ежегодные соревнования профессионального мастерства

Что делать, если вашего коллегу ударило током, и он находится без сознания? Как правильно оказать первую помощь пострадавшему и остановить кровотечение? Все это проверяется на очень важном этапе конкурса, который так и называется «Оказание первой помощи пострадавшему». По словам Анны Довнар, судьи 5 этапа соревнований, участники выполняют командное задание, например, реанимируют человека, вызывают скорую помощь, погружают пострадавшего на носилки. Также каждому дается индивидуальное задание, на выполнение которого у конкурсанта всего 5 минут. А это значит, нужно собраться и все сделать быстро и правильно, ведь от этого зависит жизнь человека.