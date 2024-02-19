В Тюмени появился новый начальник ГИБДД

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Как стало известно, назначенец начал службу в органах внутренних дел в 2013 году в должности инспектора полка ДПС ГИБДД. В 2018 году он стал заместителем командира взвода, а в 2020 году был назначен командиром роты полка ДПС.
В феврале 2022 года Александра Таратута назначили на должность заместителя начальника отдела — начальника отделения исполнения административного законодательства ГИБДД по городу Тюмени.
Майор имеет высшее образование. Он женат, есть сын и дочь.
Напомним, что в конце 2022 года на должность начальника ГИБДД Тюмени был назначен Артем Сотников. В настоящее время он является заместителем начальника отдела.