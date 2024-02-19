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Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

Новым начальником ГИБДД в Тюмени стал Александр Таратута

В Тюмени появился новый начальник ГИБДД

19 февраля 2024, 14:48
Фото: ГИБДД по Тюменской области

Новым начальником ГИБДД в Тюмени стал Александр Таратута

В Тюмени новым начальником ГИБДД стал майор полиции Александр Таратута. Об этом рассказали в госавтоинспекции региона.
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Полиция

Как стало известно, назначенец начал службу в органах внутренних дел в 2013 году в должности инспектора полка ДПС ГИБДД. В 2018 году он стал заместителем командира взвода, а в 2020 году был назначен командиром роты полка ДПС.

В феврале 2022 года Александра Таратута назначили на должность заместителя начальника отдела — начальника отделения исполнения административного законодательства ГИБДД по городу Тюмени.

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Майор имеет высшее образование. Он женат, есть сын и дочь.

Напомним, что в конце 2022 года на должность начальника ГИБДД Тюмени был назначен Артем Сотников. В настоящее время он является заместителем начальника отдела.

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