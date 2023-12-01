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В ХМАО осудили начальника полиции за разглашение государственной тайны

В ХМАО начальника отдела полиции осудили за разглашение государственной тайны

1 декабря 2023, 08:00
Фото: 1MI

В ХМАО осудили начальника полиции за разглашение государственной тайны

Сведения были доверены мужчине по службе. Об уголовной ответственности за их разглашение он был предупрежден.

Суд Ханты-Мансийского автономного округа признал начальника отдела полиции Александра Обухова виновным в разглашении сведений, доверенных ему по службе и являющихся государственной тайной.

«Указанный гражданин, в соответствии с должностной инструкцией,
принял обязательство по хранению государственной тайны и был предупрежден об уголовной ответственности за ee разглашение», — сообщили в РУФСБ России по Тюменской области.

Но, несмотря на все предупреждения, мужчина разгласил доверенную ему информацию, желая показать свою осведомленность в сведениях ограниченного характера.

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По решению суда, Александр Обухов признан виновным в преступлении и приговорен к наказанию в виде одного года лишения свободы условно. Помимо этого, у него не будет права занимать должности на государственной службе или в органах местного самоуправления на протяжении года.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области ликвидировали нарколабораторию. На месте было обнаружено 4.7 килограмма запрещенных веществ.

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