Эксперты рассказали, сколько зарабатывают тюменские начальники

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
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Updated Сегодня, 03:57
Эксперты hh.ru Урал выяснили, что самым высокооплачиваемым стал руководитель группы разработки, зарабатывающий 180 тысяч рублей. Второе место рейтинга поделили директор по информационным технологиям и технический директор, зарплаты которых составили 150 тысяч.
Третье место заняли сразу три управленца — коммерческий директор, финансовый директор и руководитель отдела персонала. Они зарабатывают 130 тысяч рублей.
Не попали в тройку гендиректор с зарплатой 125 тысяч рублей, руководитель строительного проекта — 124.8 тысячи, руководитель отдела продаж — 101.4 тысячи, а также директор по маркетингу, директор по персоналу, руководитель проектов, руководитель отдела маркетинга и операционный директор. Их зарплаты составили 100 тысяч рублей.
При этом, есть и руководители, зарабатывающие меньше 100 тысяч рублей. Так, главврачу и заведующему отделением предлагают зарабатывать 97.8 тысяч, начальнику производства — 91.6 тысячи, руководителю филиалов и отдела логистики — 86 тысяч, арт-директору — 80 тысяч, а директору сети магазинов — 72 тысячи.
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