Эксперты рассказали, сколько зарабатывают тюменские начальники

При этом, есть и руководители, зарабатывающие меньше 100 тысяч рублей. Так, главврачу и заведующему отделением предлагают зарабатывать 97.8 тысяч, начальнику производства — 91.6 тысячи, руководителю филиалов и отдела логистики — 86 тысяч, арт-директору — 80 тысяч, а директору сети магазинов — 72 тысячи.