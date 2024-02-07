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Published Сегодня, 03:55

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Updated Сегодня, 03:57

Эксперты назвали зарплаты тюменских директоров и начальников

Эксперты рассказали, сколько зарабатывают тюменские начальники

7 февраля 2024, 03:55
Фото: Изображение Midjourney

Эксперты назвали зарплаты тюменских директоров и начальников

Стали известны средние зарплаты руководителей тюменских компаний. Нашлись и такие начальники, которым платят меньше 100 тысяч рублей.

Эксперты hh.ru Урал выяснили, что самым высокооплачиваемым стал руководитель группы разработки, зарабатывающий 180 тысяч рублей. Второе место рейтинга поделили директор по информационным технологиям и технический директор, зарплаты которых составили 150 тысяч.

Третье место заняли сразу три управленца — коммерческий директор, финансовый директор и руководитель отдела персонала. Они зарабатывают 130 тысяч рублей.

Не попали в тройку гендиректор с зарплатой 125 тысяч рублей, руководитель строительного проекта — 124.8 тысячи, руководитель отдела продаж — 101.4 тысячи, а также директор по маркетингу, директор по персоналу, руководитель проектов, руководитель отдела маркетинга и операционный директор. Их зарплаты составили 100 тысяч рублей.

При этом, есть и руководители, зарабатывающие меньше 100 тысяч рублей. Так, главврачу и заведующему отделением предлагают зарабатывать 97.8 тысяч, начальнику производства — 91.6 тысячи, руководителю филиалов и отдела логистики — 86 тысяч, арт-директору — 80 тысяч, а директору сети магазинов — 72 тысячи.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени мигранты требуют повышения зарплат. Своим требованиям они нашли объяснения.

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