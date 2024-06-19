Экс-замглавы Тюмени урезала зарплаты подчиненным и закупилась дорогими коврами

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Подчиненные руководителя тюменского института развития регионального образования Веры Соловьевой негодуют из-за действий своей начальницы. По словам инсайдеров, экс-замглавы Тюмени урезала зарплаты обычным сотрудникам, но закупилась дорогими коврами в кабинет и приобрела новый внедорожник.
«Соловьева первым делом повысила себе зарплату. После — выделила личного водителя и купила для собственного пользования внедорожник Haval за несколько миллионов. Еще говорят, что она заставила всех подчиненных заходить к себе в кабинет в бахилах, потому что там появились дорогие ковры», — рассказал источник Ura.ru.
Зарплаты сотрудников резко сократились на 8-10 тысяч рублей. По данным издания, готовятся массовые увольнения.
Ранее «Наш город» писал, что главу «Тюменской топливной компании» Михаила Путятина обвинили в оформлении кредитов на сотрудников. В общей сложности он оформил на них около 186 миллионов рублей.