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Бывшая замглавы Тюмени Соловьева понизила зарплаты подчиненным

Экс-замглавы Тюмени урезала зарплаты подчиненным и закупилась дорогими коврами

19 июня 2024, 08:47
Фото: 1MI

Бывшая замглавы Тюмени Соловьева понизила зарплаты подчиненным

Негодованию подчиненных Веры Соловьевой нет предела. Их зарплаты резко сократились, а в кабинет к своей начальнице они не могут зайти без бахил.

Подчиненные руководителя тюменского института развития регионального образования Веры Соловьевой негодуют из-за действий своей начальницы. По словам инсайдеров, экс-замглавы Тюмени урезала зарплаты обычным сотрудникам, но закупилась дорогими коврами в кабинет и приобрела новый внедорожник.

«Соловьева первым делом повысила себе зарплату. После — выделила личного водителя и купила для собственного пользования внедорожник Haval за несколько миллионов. Еще говорят, что она заставила всех подчиненных заходить к себе в кабинет в бахилах, потому что там появились дорогие ковры», — рассказал источник Ura.ru.
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Зарплаты сотрудников резко сократились на 8-10 тысяч рублей. По данным издания, готовятся массовые увольнения.

Ранее «Наш город» писал, что главу «Тюменской топливной компании» Михаила Путятина обвинили в оформлении кредитов на сотрудников. В общей сложности он оформил на них около 186 миллионов рублей.

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