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Posted 4 марта, 06:38

Published 4 марта, 06:38

Modified 4 марта, 06:40

Updated 4 марта, 06:40

Коллекторы пытались взыскать долг с семьи погибшего на СВО тюменца

Коллекторы пытались взыскать долг с семьи погибшего на СВО тюменца

4 марта 2025, 06:38
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Коллекторы подали в суд на семью погибшего бойца СВО. С наследников требовали долг по кредиту, который тюменец не погасил до конца.

В мае 2023 года АО «Тинькофф Банк» выдал А. кредитную карту. Тюменец активно пользовался ею, но долг перед банком погасил не полностью. В июне 2024 года банк продал ООО ПКО «Агентство по урегулированию споров» долг на 255 879 рублей.

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Но А. умер, так и не погасив долг, поэтому коллекторы через суд потребовали сумму задолженности от его наследников: Татьяны М. и администрации Ялуторовского района.

Дело рассматривал Ялуторовский районный суд, который в решении сослался на установленную Федеральным законом норму: обязательства военнослужащего по кредитному договору прекращаются в случае гибели в период проведения СВО.

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«Как установил суд, А. умер в Донецкой Народной республике при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Исковые требования оставлены без удовлетворения», — рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Ранее пьяная ссора закончилась убийством в многоэтажке в Ленинском районе Тюмени. Сосед вернувшегося со СВО тюменца зарезал его в подъезде. Причина ссоры так и осталась неясной.

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#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Тюменская область#Суд#Ялуторовский район#Кредиты#Коллекторы
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