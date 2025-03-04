Коллекторы пытались взыскать долг с семьи погибшего на СВО тюменца

В мае 2023 года АО «Тинькофф Банк» выдал А. кредитную карту. Тюменец активно пользовался ею, но долг перед банком погасил не полностью. В июне 2024 года банк продал ООО ПКО «Агентство по урегулированию споров» долг на 255 879 рублей.