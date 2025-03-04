Коллекторы пытались взыскать долг с семьи погибшего на СВО тюменца

Posted 4 марта, 06:38
Published 4 марта, 06:38
Modified 4 марта, 06:40
Updated 4 марта, 06:40
В мае 2023 года АО «Тинькофф Банк» выдал А. кредитную карту. Тюменец активно пользовался ею, но долг перед банком погасил не полностью. В июне 2024 года банк продал ООО ПКО «Агентство по урегулированию споров» долг на 255 879 рублей.
Но А. умер, так и не погасив долг, поэтому коллекторы через суд потребовали сумму задолженности от его наследников: Татьяны М. и администрации Ялуторовского района.
Дело рассматривал Ялуторовский районный суд, который в решении сослался на установленную Федеральным законом норму: обязательства военнослужащего по кредитному договору прекращаются в случае гибели в период проведения СВО.
«Как установил суд, А. умер в Донецкой Народной республике при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Исковые требования оставлены без удовлетворения», — рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Ранее пьяная ссора закончилась убийством в многоэтажке в Ленинском районе Тюмени. Сосед вернувшегося со СВО тюменца зарезал его в подъезде. Причина ссоры так и осталась неясной.