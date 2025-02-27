В Тюмени пьяный сосед зарезал бойца СВО в подъезде

Posted 27 февраля, 14:36
Published 27 февраля, 14:36
Modified 27 февраля, 14:38
Updated 27 февраля, 14:38
Обвинение доказало, что 24 марта 2024 года ранее судимый 36-летний Сергей пришел к соседке поздравить ее сына с днем рождения. Дверь открыл сожитель — вернувшийся со СВО 28-летний Рафаэль, тоже судимый. Мужчины повздорили, Рафаэль ударил соседа, и они разошлись.
Вечером Сергей столкнулся в подъезде с Рафаэлем, который поманил Сергея и пообещал избить. В кармане Сергея был нож, который он и пустил в ход: ударил обидчика в грудь и в лицо. Знакомый дотащил Рафаэля до лавочки рядом с домом, где он и умер до приезда скорой.
Суд признал Сергея виновным в убийстве и приговорил к девяти годам строгого режима. Осужденному также предстоит выплатить миллион рублей матери погибшего в качестве возмещения морального ущерба, пишет NEFT.
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