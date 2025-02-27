В Тюмени пьяный сосед зарезал бойца СВО в подъезде

Вечером Сергей столкнулся в подъезде с Рафаэлем, который поманил Сергея и пообещал избить. В кармане Сергея был нож, который он и пустил в ход: ударил обидчика в грудь и в лицо. Знакомый дотащил Рафаэля до лавочки рядом с домом, где он и умер до приезда скорой.