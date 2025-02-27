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Posted 27 февраля, 14:36

Published 27 февраля, 14:36

Modified 27 февраля, 14:38

Updated 27 февраля, 14:38

В Тюмени пьяный сосед зарезал бойца СВО в подъезде

В Тюмени пьяный сосед зарезал бойца СВО в подъезде

27 февраля 2025, 14:36
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Пьяная ссора закончилась убийством в многоэтажке в Ленинском районе Тюмени. Сосед вернувшегося со СВО тюменца зарезал его в подъезде. Причина ссоры так и осталась неясной.

Обвинение доказало, что 24 марта 2024 года ранее судимый 36-летний Сергей пришел к соседке поздравить ее сына с днем рождения. Дверь открыл сожитель — вернувшийся со СВО 28-летний Рафаэль, тоже судимый. Мужчины повздорили, Рафаэль ударил соседа, и они разошлись.

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Вечером Сергей столкнулся в подъезде с Рафаэлем, который поманил Сергея и пообещал избить. В кармане Сергея был нож, который он и пустил в ход: ударил обидчика в грудь и в лицо. Знакомый дотащил Рафаэля до лавочки рядом с домом, где он и умер до приезда скорой.

Суд признал Сергея виновным в убийстве и приговорил к девяти годам строгого режима. Осужденному также предстоит выплатить миллион рублей матери погибшего в качестве возмещения морального ущерба, пишет NEFT.

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Как писал «Наш Город», участника спецоперации из Тюменской области отправили на 10 лет в колонию строгого режима. Военный получил срок за дезертирство и мошенничество с подельниками.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюмень#Суд#Убийства#Участники СВО
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