В общежитии тобольского медицинского колледжа жестоко зарезали студента

В материалах дела указано, что в декабре 2023 года подсудимый и 18-летний потерпевший находились в общежитии медицинского колледжа города Тобольска, когда между ними произошел конфликт, который позже перерос в драку. Противник Канлыбаева оказался сильнее, после чего злоумышленник взял нож в своей комнате и пошел в ванную комнату, где спиной к нему умывался потерпевший. Установлено, что потерпевшему со спину было нанесено не менее пяти ударов ножом в область сердца.