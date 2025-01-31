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Posted 31 января, 10:49

Published 31 января, 10:49

Modified 31 января, 10:51

Updated 31 января, 10:51

В Тобольске зарезали 18-летнего студента-медика

В общежитии тобольского медицинского колледжа жестоко зарезали студента

31 января 2025, 10:49
Фото: 1MI.

В Тобольске зарезали 18-летнего студента-медика

Сюжет
Суд
В Тобольске вынесли приговор обвиняемому Рахману Канлыбаеву, который обвиняется в убийстве студента. Обвиняемый вину признал частично, в свое оправдание сообщил, что убил в состоянии аффекта.

В Тюменской области рассмотрено уголовное дело, в котором обвиняется 20-летний студент медицинского колледжа. Подробности сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В материалах дела указано, что в декабре 2023 года подсудимый и 18-летний потерпевший находились в общежитии медицинского колледжа города Тобольска, когда между ними произошел конфликт, который позже перерос в драку. Противник Канлыбаева оказался сильнее, после чего злоумышленник взял нож в своей комнате и пошел в ванную комнату, где спиной к нему умывался потерпевший. Установлено, что потерпевшему со спину было нанесено не менее пяти ударов ножом в область сердца.

Подсудимый признал вину частично, считает, что преступление совершил в состоянии аффекта. Суд признал Канлыбаева виновным и назначил ему 9 лет колонии строго режима. Иск матери погибшего о компенсации морального вреда суд удовлетворил частично, виновный выплатит ей 3 млн рублей.

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Также переданы документы в суд о мошенничестве в отношении цыганки — жительницы Тюмени. Женщина несколько лет получала детские пособия на не рожденную дочь.

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