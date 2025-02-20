В Тюменской области ввели новую меру поддержки для семей бойцов СВО

Posted 20 февраля, 12:27
Published 20 февраля, 12:27
Modified 20 февраля, 12:29
Updated 20 февраля, 12:29
Новая мера поддержки направлена на участников программы «Молодая семья» 2025 года, где один или оба родителя участвуют в специальной военной операции. Им помогут получить займ не только на строительство, но и на покупку жилья. Если жилье куплено в кредит, то на погашение кредита.
«Ранее такое право имели только молодые семьи с тремя и более детьми. Благодарю депутатов Тюменской областной Думы, которые сегодня поддержали инициативу регионального правительства», — сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
С 2026 года эти семьи также получат первоочередное право на получение субсидии и займа. Чтобы стать участником программы в 2026 году, заявку нужно подать до 1 апреля.
«Наш Город» писал, что областные власти планируют автоматически освобождать от транспортного налога супругов участников СВО. Новое правило предложено распространить как на семьи контрактников, так и на родственников мобилизованных россиян.