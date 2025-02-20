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Posted 20 февраля, 12:27

Published 20 февраля, 12:27

Modified 20 февраля, 12:29

Updated 20 февраля, 12:29

В Тюменской области ввели новую меру поддержки для семей бойцов СВО

В Тюменской области ввели новую меру поддержки для семей бойцов СВО

20 февраля 2025, 12:27
Фото: 1MI.
Сюжет
Бойцы СВО
Тюменская дума одобрила инициативу упростить получение займа для семей участников СВО. Депутаты проголосовали 20 февраля на первом в этом году заседании Тюменской областной думы.

Новая мера поддержки направлена на участников программы «Молодая семья» 2025 года, где один или оба родителя участвуют в специальной военной операции. Им помогут получить займ не только на строительство, но и на покупку жилья. Если жилье куплено в кредит, то на погашение кредита.

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«Ранее такое право имели только молодые семьи с тремя и более детьми. Благодарю депутатов Тюменской областной Думы, которые сегодня поддержали инициативу регионального правительства», — сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

С 2026 года эти семьи также получат первоочередное право на получение субсидии и займа. Чтобы стать участником программы в 2026 году, заявку нужно подать до 1 апреля.

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«Наш Город» писал, что областные власти планируют автоматически освобождать от транспортного налога супругов участников СВО. Новое правило предложено распространить как на семьи контрактников, так и на родственников мобилизованных россиян.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Александр Моор#Областная дума#Бойцы СВО
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