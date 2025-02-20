В Тюменской области ввели новую меру поддержки для семей бойцов СВО

Новая мера поддержки направлена на участников программы «Молодая семья» 2025 года, где один или оба родителя участвуют в специальной военной операции. Им помогут получить займ не только на строительство, но и на покупку жилья. Если жилье куплено в кредит, то на погашение кредита.