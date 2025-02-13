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Posted 13 февраля, 11:42

Published 13 февраля, 11:42

Modified 13 февраля, 13:25

Updated 13 февраля, 13:25

Пьяный тюменец со скандалом потребовал снять табличку бойца СВО со школы

Пьяный тюменец со скандалом потребовал снять табличку бойца СВО со школы

13 февраля 2025, 11:42
Фото: 1MI.
Пьяный Игорь Ш. вечером пришел в одну из городских школ и потребовал снять памятную табличку бойца СВО. В адрес погибшего на войне земляка тюменец выразился матом. Из-за чего попал под суд по уголовному обвинению.

Инцидент случился около 21:00 часов 4 декабря 2024 года в школе №17 Тюмени. Неопрятно одетый мужчина, распространяя пары алкоголя, устроил скандал из-за таблички в честь погибшего участника СВО Тихона Маркова на фасаде школы. Вошедший требовал «убрать этого СВОшника», сопроводил речь матом и включил на своем телефоне гимн Украины.

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Свидетелей преступления оказался целый холл: родители ждали детей с тренировки по карате. Наряд полиции вывел 48-летнего Игоря Ш. из школы и доставил в отдел, где возбудили уголовное дело о дискредитации российской армии (ст. 280.3 УК РФ).

Ленинский районный суд в Тюмени наказал тюменца штрафом в сумме 50 тыс. рублей, пишет Neft. Сам осужденный вину в том, что оскорбил погибшего бойца, не признал.

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Сапер Тихон Марков был выпускником школы №17. Он служил в инженерно-позиционном взводе в составе 91-го саперного полка и погиб на Украине 5 июня 2023 года. За мужество и героизм тюменца наградили орденом Мужества посмертно.

Еще один скандал в школе окончился уголовным делом в Тобольске. Местный житель пришел за детьми, а, узнав, что их нет, закатил скандал. Охраннику пришлось вызывать участкового, которого скандалист ударил и оплевал.

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#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Тюмень#Скандалы#Погибшие бойцы
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