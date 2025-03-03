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Posted 3 марта, 04:32

Published 3 марта, 04:32

Modified 3 марта, 04:34

Updated 3 марта, 04:34

Тюменцев возмутили новые таблички с QR-кодом на остановках

«Распил бюджета»: тюменцев возмутил QR-код вместо привычного расписания на остановках

3 марта 2025, 04:32
Фото: 1MI.

Тюменцев возмутили новые таблички с QR-кодом на остановках

Сюжет
Общественный транспорт
Тюменцы бурно обсуждают в соцсетях новые таблички на автобусных остановках. Вместо готового расписания горожанам предлагают сканировать QR-код. Большинство тюменцев не обрадовалось такому новшеству.

Таблички с номерами автобусов и интервалами движения каждого на остановках в Тюмени заменили новыми табличками. На них перечислены маршруты, проходящие через конкретную остановку, и дан QR-код для отслеживания актуальной ситуации с транспортом.

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Многие назвали новшество бесполезным. В первую очередь вспомнили о пенсионерах, не все из них умеют работать с QR-кодами. Многие тюменцы признались, что не готовы в холодную погоду морозить руки и доставать телефон.

Предмет спора тюменцев
Предмет спора тюменцев. Фото: ТГ ЧС Тюмень
«Вопрос к людям, которые занимаются благоустройством города: „Вы в своём уме?!“ Кому ваши коды нужны?! Верните обычные таблички с расписанием! Вы о пенсионерах забыли?! Да и сервисы ваши не совершенны», «Надо чтоб как в теплых остановках, висел экран и показывал через сколько минут приедет какой транспорт».
«Зимой не хочется руки вытаскивать из карманов лишний раз, не то что копошиться в телефоне. Ну или бывает, что телефон сел. Можно было и таблички оставить», «Зимой в холод доставать телефон и че то там копаться, искать. Да руки не хочется из кармана высовывать!» — возмутились тюменцы.
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Многие назвали замену табличек на остановках бездарной тратой бюджетных средств. Тюменцы предложили добавить на остановки точки зарядки сотовых телефонов, чтобы просканировать код могли даже те, у кого села батарея в телефоне.

«Деньги некуда девать, зачем они нужны?!», «Городским властям что, деньги девать некуда? Внедряют всякую ерунду», «Отмывание денег. Это как с ограждением возле дорог: они его вначале ставят, а потом спиливают».
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«Они в кабинетах сидят, да на служебных машинах ездят, зарядка у них под рукой. Зачем им ваши проблемы?!», «Очевидное освоение бюджета типа „пыль в глаза“. Первые такие остановки были гораздо интереснее: там и целый ряд USB-зарядок, и интерактивная карта города, и двустороннее табло прибытия. Эти „новые“ остановки лишились вообще всего „умного“. Зато есть повод ещё раз освоить себе в карман жирный кусок бюджета», — написали тюменцы. И эти комментарии стали самыми популярными у интернет-пользователей.

В мэрии Тюмени пообещали, что городские автобусы начнут ходить каждые три минуты, поскольку планируется внедрить скоростные автобусные перевозки.

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#Марина Коржина#Общество#Технологии#Тюмень#Транспорт#Общественный транспорт#Автобусы#Остановки#QR-код
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