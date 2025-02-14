Тюменские суды ожидают шквала исков после конца СВО

При этом, судей в области не хватает. На 1 января 2025 года в районных и городских судах работали 146 судей вместо 187 предусмотренных штатом. Среди мировых судей недобор семь человек, среди областных — четыре человека. Поэтому судебная система может захлебнуться шквалом заявлений от бойцов и их семей.