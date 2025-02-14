nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 11:00

Published 14 февраля, 11:00

Modified 14 февраля, 13:05

Updated 14 февраля, 13:05

Тюменские суды ожидают шквала исков после конца СВО

Тюменские суды ожидают шквала исков после конца СВО

14 февраля 2025, 11:00
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Суды Тюменской области рассматривают все больше гражданских дел. Среди них — дела, в которых истцами или ответчика оказываются бойцы СВО или их семьи. После окончания спецоперации число таких дел может резко вырасти.

Вице-губернатор Ольга Кузнечевских курирует работу с участниками СВО и призвала чиновников и судей готовиться к большому объему работы после окончания спецоперации.

В Тюменской области готовят новую льготу для семей бойцов СВО
Узнать подробнее
«Сейчас вернулись около 10% тех, кто ушел по контракту на СВО. А обращаются не только они, но и члены их семей. Могу сказать, что работа в этом направлении нам предстоит огромная», — цитирует вице-губернатора РБК Тюмень.

Глава Тюменского областного суда Вячеслав Антропов сообщил, что число гражданских и административных дел за год выросло с 45,2 тыс. до 47,8 тыс. Одна из причин: исполнительные органы не берутся сами решать какие-то спорные моменты при обращении граждан, а отправляют людей в суд.

Двум тюменцам отказались платить за ранение на СВО
Узнать подробнее

При этом, судей в области не хватает. На 1 января 2025 года в районных и городских судах работали 146 судей вместо 187 предусмотренных штатом. Среди мировых судей недобор семь человек, среди областных — четыре человека. Поэтому судебная система может захлебнуться шквалом заявлений от бойцов и их семей.

Напомним, мэрия Тюмени готовится к волне заявок на строительство пандусов и переоборудование квартир под нужды жильцов с ограниченными возможностями здоровья. Мэр Максим Афанасьев уверен, что многие тюменцы вернуться с фронта инвалидами.

Читайте также:
Арест Роженцева: тюменские силовики не раскрывают подробности уголовного делаУчастник СВО из Тюменской области зарезал своего брата из-за замечания«Хочешь в отпуск — плати»: тюменский боец рассказал о вымогательствах на СВО
#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Суд#Иск#СВО
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика