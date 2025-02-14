Тюменские суды ожидают шквала исков после конца СВО

Posted 14 февраля, 11:00
Published 14 февраля, 11:00
Modified 14 февраля, 13:05
Updated 14 февраля, 13:05
Вице-губернатор Ольга Кузнечевских курирует работу с участниками СВО и призвала чиновников и судей готовиться к большому объему работы после окончания спецоперации.
«Сейчас вернулись около 10% тех, кто ушел по контракту на СВО. А обращаются не только они, но и члены их семей. Могу сказать, что работа в этом направлении нам предстоит огромная», — цитирует вице-губернатора РБК Тюмень.
Глава Тюменского областного суда Вячеслав Антропов сообщил, что число гражданских и административных дел за год выросло с 45,2 тыс. до 47,8 тыс. Одна из причин: исполнительные органы не берутся сами решать какие-то спорные моменты при обращении граждан, а отправляют людей в суд.
При этом, судей в области не хватает. На 1 января 2025 года в районных и городских судах работали 146 судей вместо 187 предусмотренных штатом. Среди мировых судей недобор семь человек, среди областных — четыре человека. Поэтому судебная система может захлебнуться шквалом заявлений от бойцов и их семей.
Напомним, мэрия Тюмени готовится к волне заявок на строительство пандусов и переоборудование квартир под нужды жильцов с ограниченными возможностями здоровья. Мэр Максим Афанасьев уверен, что многие тюменцы вернуться с фронта инвалидами.