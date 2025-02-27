Тюменцы потребовали заменить все маршрутки большими автобусами

Posted 27 февраля, 14:17
Published 27 февраля, 14:17
Modified 27 февраля, 14:19
Updated 27 февраля, 14:19
Накануне мэрия Тюмени сообщила о закупке 37 автобусов в течение 2025 года. Автобусы большой вместимости пообещали поставить на самые загруженные и востребованные у горожан маршруты, «такие как № 62 и 73».
Новость вызвала ажиотаж среди горожан. В редакцию пришли десятки сообщений с просьбами тюменцев выпустить большие автобусы именно на тот маршрут, которым пользуются они. Судя по обилию сообщений, общественного транспорта не хватает в большинстве районов города.
«45 постоянно переполнен. 16 редко ходит и тоже давка», «77 маршрут, там вообще жесть», «57 — вечно толпа в этих „Газельках“, „45 маршрут, невозможно сесть в маршрутку утром, заполняются за 3-5 остановок“, „83 маршрут — нужны автобусы просторнее“, — написали тюменцы.
Горожане также попросили поставить большие автобусы на маршруты № 14, 21, 41, 61, 70, 85.
Самые смелые читатели «Нашего Города» предложили вообще заменить все маршрутки на большие автобусы. Город растет, населения становится все больше, и микроавтобусы больше не могут обеспечить тюменцев услугой в нужном объеме.
«Поставьте автобус на маршрут 21 вместо маршрутки. Народ добирается, как сельди в бочке, просто издевательство», «Заменить все маршрутки на автобусы!», «Замените маршрутки на автобусы на Лесобазе! Женщинам с колясками с района на общественном транспорте не выбраться», — поделились мнением горожане.
Один из наших читателей призвал действовать радикально: все купленные в течение года автобусы ставить на один маршрут, чтобы полностью удовлетворить нужды пассажиров. На следующий год поступить так же с другим маршрутом. И так по всем линиям. Тогда у горожан просто не будет повода для жалоб.
«Что такое 12 автобусов, когда сейчас 900 и вечная давка? Необходимо запрашивать сотнями автобусы, неужто деньги сложно заложить?! За один год можно и пол автопарка заменить», — написал тюменец.
В администрации города пояснили, что принимают меры для облегчения ситуации для пассажиров. Заменять маленькие автобусы большими планируется и на государственных, и на частных маршрутах.
«С начала года по загруженным городским маршрутам уже пустили 25 комфортных автобусов большого класса вместимости. В этом году 37 просторных автобусов сменят небольшие и на частных маршрутах. Благодаря этому время ожидания транспорта сократится», — пояснили в мэрии.
Ранее на городские маршруты уже выпустили 12 дополнительных микроавтобусов. Маршрутки стали ходить чаще по девяти линиям, среди них те, на которые так часто жаловались тюменцы.