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Posted 27 февраля, 14:17

Published 27 февраля, 14:17

Modified 27 февраля, 14:19

Updated 27 февраля, 14:19

Тюменцы потребовали заменить все маршрутки большими автобусами

Тюменцы потребовали заменить все маршрутки большими автобусами

27 февраля 2025, 14:17
Фото: 1MI.
Сюжет
Общественный транспорт
Жители Тюмени остались недовольны решением городских властей поставить большие автобусы только на некоторые маршруты. Тюменцам не хватает вместительного транспорта на большинстве линий. Горожане потребовали вообще убрать маршрутки.

Накануне мэрия Тюмени сообщила о закупке 37 автобусов в течение 2025 года. Автобусы большой вместимости пообещали поставить на самые загруженные и востребованные у горожан маршруты, «такие как № 62 и 73».

«Просто издевательство»

Новость вызвала ажиотаж среди горожан. В редакцию пришли десятки сообщений с просьбами тюменцев выпустить большие автобусы именно на тот маршрут, которым пользуются они. Судя по обилию сообщений, общественного транспорта не хватает в большинстве районов города.

«45 постоянно переполнен. 16 редко ходит и тоже давка», «77 маршрут, там вообще жесть», «57 — вечно толпа в этих „Газельках“, „45 маршрут, невозможно сесть в маршрутку утром, заполняются за 3-5 остановок“, „83 маршрут — нужны автобусы просторнее“, — написали тюменцы.

Горожане также попросили поставить большие автобусы на маршруты № 14, 21, 41, 61, 70, 85.

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Заменить все маршрутки!

Самые смелые читатели «Нашего Города» предложили вообще заменить все маршрутки на большие автобусы. Город растет, населения становится все больше, и микроавтобусы больше не могут обеспечить тюменцев услугой в нужном объеме.

«Поставьте автобус на маршрут 21 вместо маршрутки. Народ добирается, как сельди в бочке, просто издевательство», «Заменить все маршрутки на автобусы!», «Замените маршрутки на автобусы на Лесобазе! Женщинам с колясками с района на общественном транспорте не выбраться», — поделились мнением горожане.

Один из наших читателей призвал действовать радикально: все купленные в течение года автобусы ставить на один маршрут, чтобы полностью удовлетворить нужды пассажиров. На следующий год поступить так же с другим маршрутом. И так по всем линиям. Тогда у горожан просто не будет повода для жалоб.

«Что такое 12 автобусов, когда сейчас 900 и вечная давка? Необходимо запрашивать сотнями автобусы, неужто деньги сложно заложить?! За один год можно и пол автопарка заменить», — написал тюменец.
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Что сказали в мэрии

В администрации города пояснили, что принимают меры для облегчения ситуации для пассажиров. Заменять маленькие автобусы большими планируется и на государственных, и на частных маршрутах.

«С начала года по загруженным городским маршрутам уже пустили 25 комфортных автобусов большого класса вместимости. В этом году 37 просторных автобусов сменят небольшие и на частных маршрутах. Благодаря этому время ожидания транспорта сократится», — пояснили в мэрии.

Ранее на городские маршруты уже выпустили 12 дополнительных микроавтобусов. Маршрутки стали ходить чаще по девяти линиям, среди них те, на которые так часто жаловались тюменцы.

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#Марина Коржина#Тюмень#Транспорт#Общественный транспорт#Автобусы#Маршрутки#Городская мэрия
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