Тюменцы потребовали заменить все маршрутки большими автобусами

Один из наших читателей призвал действовать радикально: все купленные в течение года автобусы ставить на один маршрут, чтобы полностью удовлетворить нужды пассажиров. На следующий год поступить так же с другим маршрутом. И так по всем линиям. Тогда у горожан просто не будет повода для жалоб.