Водитель автобуса объяснил, почему в Тюмени все маршруты выбиваются из графика

Аскер за рулем автобуса №25 каждое утро наблюдает, как легковушки занимают выделенную для автобусов полосу. Согласно ПДД водители легковушек должны уступать дорогу выезжающему из кармана автобусу, но часто это правило не соблюдается. В ответ на замечания водители могут обругать и нагрубить жестами.