Водитель автобуса объяснил, почему в Тюмени все маршруты выбиваются из графика

Posted 4 февраля, 04:51
Published 4 февраля, 04:51
Modified 4 февраля, 04:56
Updated 4 февраля, 04:56
Аскер за рулем автобуса №25 каждое утро наблюдает, как легковушки занимают выделенную для автобусов полосу. Согласно ПДД водители легковушек должны уступать дорогу выезжающему из кармана автобусу, но часто это правило не соблюдается. В ответ на замечания водители могут обругать и нагрубить жестами.
«Не дают выехать: поворотник включил, а они стоят. Вот уже пошло опоздание. Некоторые, если посигналишь, могут резко перед тобой по тормозам дать. Проучить вроде как. Поэтому и ругаться бесполезно — обматерят, пошлют, еще и средний палец покажут», — рассказал водитель 72.RU.
Аскер назвал основные причины опоздания автобусов: хамство водителей, нарушение правил ПДД. А также аварии по маршруту следования, которые иногда приходится долго объезжать, особенно, если водитель пострадавшей машины не выставляет специальный знак. Еще одна причина — недоступность некоторых полос из-за снега.
«Вот сейчас мы едем, справа посмотрите, сколько снега. Если я на него полезу, меня просто стянет на соседнюю машину. Я так однажды зеркало разбил, стянуло», — поделился он.автобу
Аскер уверен, что тюменцы за рулем намеренно нарушают ПДД. Они уверены в безнаказанности, хотя в городе и стоят дорожные камеры.
«Это слепым надо быть, чтобы не увидеть автобусную полосу. Просто они знают, что ничего не будет. Если даже под камерой едут, но запаркуются просто на остановку, так избегают штрафов. Мы уже машины запоминаем, они же каждый день так ездят, это в порядке вещей», — рассказал водитель.
В ГАИ объяснили, что места установки дорожных камер периодически меняют. Но главная цель видеонаблюдения — снижать число ДТП.
Ранее мэрия Тюмени инициировала создание пяти новых маршрутов в районы города с активной застройкой. В ответ тюменцы призвали довести до ума уже существующие автобусные линии: пустить дополнительные рейсы и автобусы большей вместимости.