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Posted 26 февраля, 16:31

Published 26 февраля, 16:31

Modified 26 февраля, 16:33

Updated 26 февраля, 16:33

В Тюмени на два маршрута добавят большие автобусы

В Тюмени на два маршрута добавят большие автобусы

26 февраля 2025, 16:31
Фото: 1MI.
Сюжет
Общественный транспорт
Мэрия Тюмени закупит еще больше автобусов в текущем году. Весь полученный в 2024 году транспорт уже вышел на линию. Большие автобусы из новой партии поставят на самые загруженные маршруты.
«В этом году транспортные предприятия планируют закупить 37 единиц автобусов большого касса вместимости, которые выйдут на наиболее загруженные и востребованные маршруты, такие как № 62 и 73», — рассказали в городской администрации.
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В 2024 году АО «ТПАТП № 1» приобрело 225 новых автобусов. Все они уже задействованы в перевозках пассажиров. В Тюмени действуют 132 маршрута общественного транспорта, на которых каждый день работают более 900 автобусов.

В середине февраля 12 дополнительных микроавтобусов выпустили на городские маршруты в Тюмени. частоту рейсов увеличили на девяти маршрутах. Это стало возможно благодаря закупкам транспорта и найму новых водителей.

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#Марина Коржина#Тюмень#Транспорт#Общественный транспорт#Автобусы
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