В Тюмени на два маршрута добавят большие автобусы

Posted 26 февраля, 16:31
Published 26 февраля, 16:31
Modified 26 февраля, 16:33
Updated 26 февраля, 16:33
«В этом году транспортные предприятия планируют закупить 37 единиц автобусов большого касса вместимости, которые выйдут на наиболее загруженные и востребованные маршруты, такие как № 62 и 73», — рассказали в городской администрации.
В 2024 году АО «ТПАТП № 1» приобрело 225 новых автобусов. Все они уже задействованы в перевозках пассажиров. В Тюмени действуют 132 маршрута общественного транспорта, на которых каждый день работают более 900 автобусов.
В середине февраля 12 дополнительных микроавтобусов выпустили на городские маршруты в Тюмени. частоту рейсов увеличили на девяти маршрутах. Это стало возможно благодаря закупкам транспорта и найму новых водителей.