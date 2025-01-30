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Posted 30 января, 05:58

Published 30 января, 05:58

Modified 30 января, 06:00

Updated 30 января, 06:00

В Тюмени водитель высадил ребенка из автобуса на мороз и уехал

В Тюмени водитель высадил ребенка из автобуса на мороз и уехал

30 января 2025, 05:58
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
В Тюмени водитель маршрутного автобуса №5 заставил выйти школьника из салона из-за того, что у него с собой не было карты ТТС. Инцидент произошел в четверг, 30 января, утром.
«Водитель маршрутки после начала движения от остановки с/о Трудовик высадил мальчика на мороз (на улице по ощущениям минус 30 градусов) из-за того, что ребенок не смог оплатить поездку», — сообщила в группе ВК «ЧС Тюмень» очевидица произошедшего.

Тюменка отметила, что предложила водителю заплатить за школьника. Однако он отказался принимать деньги и не остановил маршрутку.

Между тем, Госдумой РФ еще 2021 году был принят закон, запрещающий высадку детей-безбилетников из общественного транспорта. За нарушение закона предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени водитель школьного автобуса наехал на ногу восьмилетнего ребенка. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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