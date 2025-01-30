В Тюмени водитель высадил ребенка из автобуса на мороз и уехал

Posted 30 января, 05:58
Published 30 января, 05:58
Modified 30 января, 06:00
Updated 30 января, 06:00
«Водитель маршрутки после начала движения от остановки с/о Трудовик высадил мальчика на мороз (на улице по ощущениям минус 30 градусов) из-за того, что ребенок не смог оплатить поездку», — сообщила в группе ВК «ЧС Тюмень» очевидица произошедшего.
Тюменка отметила, что предложила водителю заплатить за школьника. Однако он отказался принимать деньги и не остановил маршрутку.
Между тем, Госдумой РФ еще 2021 году был принят закон, запрещающий высадку детей-безбилетников из общественного транспорта. За нарушение закона предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени водитель школьного автобуса наехал на ногу восьмилетнего ребенка. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.