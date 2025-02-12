На городские маршруты в Тюмени выпустят 12 дополнительных автобусов

Posted 12 февраля, 16:13
Published 12 февраля, 16:13
Modified 12 февраля, 16:17
Updated 12 февраля, 16:17
Мэрия Тюмени сообщила, что до 19 февраля график движения автобусов на девяти маршрутах перестроят. Все потому, что на линии добавят где по одному автобусу, а где и по два. Это стало возможно благодаря закупкам транспорта и найму новых водителей.
«Продолжаются мероприятия по увеличению выпуска подвижного состава, что позволяет уменьшить интервал ожидания автобусов на остановочных пунктах и увеличить провозную способность на наиболее востребованных маршрутах регулярных перевозок», — пояснили в мэрии.
Дополнительные рейсы появятся на следующих маршрутах:
Напомним, тюменцы пожаловались «Нашему Городу» на слишком большие промежутки между рейсами автобусов №55 и №2 из поселка ДОК в направлении центра. Горожане также просили добавить автобусы на маршруты №12, №13, №46, №53.