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Posted 12 февраля, 16:13

Published 12 февраля, 16:13

Modified 12 февраля, 16:17

Updated 12 февраля, 16:17

На городские маршруты в Тюмени выпустят 12 дополнительных автобусов

На городские маршруты в Тюмени выпустят 12 дополнительных автобусов

12 февраля 2025, 16:13
Фото: 1MI.
Сюжет
Общественный транспорт
12 дополнительных микроавтобусов выйдут на городские маршруты в Тюмени. Маршрутки будут ходить чаще по девяти линиям. Среди них те, на которые так часто жаловались тюменцы.

Мэрия Тюмени сообщила, что до 19 февраля график движения автобусов на девяти маршрутах перестроят. Все потому, что на линии добавят где по одному автобусу, а где и по два. Это стало возможно благодаря закупкам транспорта и найму новых водителей.

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«Продолжаются мероприятия по увеличению выпуска подвижного состава, что позволяет уменьшить интервал ожидания автобусов на остановочных пунктах и увеличить провозную способность на наиболее востребованных маршрутах регулярных перевозок», — пояснили в мэрии.

Дополнительные рейсы появятся на следующих маршрутах:

  • № 55 «п. ДОК — ЖК „Акватория“;
  • № 16 „ул. Созидателей — Тюменский индустриальный университет“;
  • № 89 „ЖДВ — ул. Созидателей“;
  • № 17 „мкр. Восточный — ул. Метелевская“;
  • № 2 „п. ДОК — ул. Таллинская“;
  • № 28 „ЖК „Правобережный“ — ул. Восточный»;
  • № 46 «ЖК „Звездный городок“ — ул. Таллинская»;
  • № 60 «ул. Городская — „Площадь Памяти“;
  • № 8 „ул. Таллинская — д. Матмасы“.
Фото: Администрация Тюмени

Напомним, тюменцы пожаловались «Нашему Городу» на слишком большие промежутки между рейсами автобусов №55 и №2 из поселка ДОК в направлении центра. Горожане также просили добавить автобусы на маршруты №12, №13, №46, №53.

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#Марина Коржина#Тюмень#Транспорт#Общественный транспорт#Автобусы#Маршрутки
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