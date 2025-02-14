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Posted 14 февраля, 10:35

Published 14 февраля, 10:35

Modified 14 февраля, 10:58

Updated 14 февраля, 10:58

Мэр Тюмени объявил войну стихийным парковкам

Мэр Тюмени объявил войну стихийным парковкам

14 февраля 2025, 10:35
Фото: 1MI.
Тюменские автолюбители часто жалуются на стихийны парковки, которые мешают проезду. Водители автобусов из-за оставленных вне парковой машин не могут подъехать к остановкам. Мэр Тюмени Максим Афанасьев решил разобраться с проблемой.

Глава Тюмени встал на сторону тех, кто жалуется на машины, оставленные около остановок, на тротуарах и газонах.

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«Я поставил задачу организовать контроль за надлежащей эксплуатацией единого городского платного парковочного пространства и оказать помощь ГАИ в выявлении и пресечении нарушений правил парковки», — заявил Афанасьев в своем блоге.

Он призвал штрафовать любителей бросать машину где попало, даже если не везде есть знаки о запрете парковки. Для этого используют опыт других больших городов: фото- и видеофиксацию машин, нарушающих скоростной режим, правила остановки и стоянки. Но за эту услуги придется заплатить из городского бюджета.

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В первую очередь контроль организуют в центре города в час пик, на улицах Ленина и Советской, Республики от Первомайской до Челюскинцев, Первомайской от Республики до Челюскинцев, Челюскинцев от Советской до Республики.

В январе сотрудники ГАИ провели несколько рейдов против нарушения правил парковки. Автомобили увозили на штрафстоянку из центра города и с привокзальной площади.

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#Марина Коржина#Тюмень#Транспорт#Парковки#Максим Афанасьев
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