Мэр Тюмени объявил войну стихийным парковкам

Posted 14 февраля, 10:35
Published 14 февраля, 10:35
Modified 14 февраля, 10:58
Updated 14 февраля, 10:58
Глава Тюмени встал на сторону тех, кто жалуется на машины, оставленные около остановок, на тротуарах и газонах.
«Я поставил задачу организовать контроль за надлежащей эксплуатацией единого городского платного парковочного пространства и оказать помощь ГАИ в выявлении и пресечении нарушений правил парковки», — заявил Афанасьев в своем блоге.
Он призвал штрафовать любителей бросать машину где попало, даже если не везде есть знаки о запрете парковки. Для этого используют опыт других больших городов: фото- и видеофиксацию машин, нарушающих скоростной режим, правила остановки и стоянки. Но за эту услуги придется заплатить из городского бюджета.
В первую очередь контроль организуют в центре города в час пик, на улицах Ленина и Советской, Республики от Первомайской до Челюскинцев, Первомайской от Республики до Челюскинцев, Челюскинцев от Советской до Республики.
В январе сотрудники ГАИ провели несколько рейдов против нарушения правил парковки. Автомобили увозили на штрафстоянку из центра города и с привокзальной площади.