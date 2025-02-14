Мэр Тюмени объявил войну стихийным парковкам

Он призвал штрафовать любителей бросать машину где попало, даже если не везде есть знаки о запрете парковки. Для этого используют опыт других больших городов: фото- и видеофиксацию машин, нарушающих скоростной режим, правила остановки и стоянки. Но за эту услуги придется заплатить из городского бюджета.