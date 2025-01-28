Тюменцам пообещали пять новых маршрутов, но они попросили больше автобусов

Posted 28 января, 05:54
Published 28 января, 05:54
Modified 28 января, 05:56
Updated 28 января, 05:56
Более 40 больших автобусов направят в пять районов, где новые дома возводят активнее всего. Людей там стало больше, и потребность в общественном транспорте выросла, отметил глава города Максим Афанасьев.
Новые маршруты соединят ЖК «Ново-Патрушево» и ТЦ «Сити Молл», ЖК «Гранд Квартал» и поселок ММС, улицу Т. Чаркова и Центральный рынок, улицы Восточную и Высотную, улицу Созидателей и магазин «Океан».
Также в январе на 11 маршрутов выпустили по одному дополнительному автобусу, чтобы тюменцам меньше приходилось мерзнуть на остановках. На маршруты № 21, 37, 79 выпустили по 2 дополнительных автобуса, рассказал мэр в своем блоге.
Напомним, после прихода похолодания в конце января тюменцев предупредили, что автобусы могут выбиться из графика. Новость вызвала волну возмущения в мессенджерах и соцсетях. Видимо, в городской администрации это приняли к сведению. Но, оказалось, что и в обычное время у горожан много претензий к общественному транспорту.
Тюменцы рассказали мэру о проблемах поездки в автобусах в час пик. Водители не всегда могут закрыть двери и отъехать от остановки — так много в салоне людей.
«По одному автобусу? Ну теперь-то в 25-м место появится!», «Посмотрите, что творится на маршруте 45. Постоянные задержки, ездят постоянно переполненные. Бывает невозможно даже зайти. Летом жара, духота. Зимой только водитель греется, а остальным как повезет», «Маршрут 10, в час пик водитель даже иногда двери не может закрыть. А когда пассажиры-вахтовики едут с большими сумками, то в автобус вообще не попадешь», — пожаловались тюменцы главе города.
Некоторые предложили изменить схему движения и график уже существующих автобусов, чтобы больше людей могло уехать их районов с новостройками.
«Район улиц 50 лет Октября — Харьковская активно застраивается, а транспорта не хватает. Возможно ли пустить маршрут 13 по улице 50 лет Октября? Сейчас он сворачивает на улицу Республики, но там и так много транспорта».
«Очень странно организован маршрут №60: шесть рейсов за день! На него уже почти никто не рассчитывает, ездит полупустой. Он частично дублирует 52 и 79 маршруты, где маломестные маршрутки всегда забиты под завязку».
«Школьники от 30-й школы вообще не могут поспать на 52 автобус, он идет забитым от Вояжа. Нужно пустить по 52 маршруту полноценные автобусы», — предложили горожане.
Ранее перевозчик изменил схему движения автобуса №61 по Тюмени. В маршрут «Новое Луговое — Дом Обороны» добавили еще одну остановку недалеко от пункта отправления в обратном направлении.