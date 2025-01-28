Тюменцам пообещали пять новых маршрутов, но они попросили больше автобусов

Напомним, после прихода похолодания в конце января тюменцев предупредили, что автобусы могут выбиться из графика. Новость вызвала волну возмущения в мессенджерах и соцсетях. Видимо, в городской администрации это приняли к сведению. Но, оказалось, что и в обычное время у горожан много претензий к общественному транспорту.