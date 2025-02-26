«Возвращаемся даже с того света»: история бойца СВО, приехавшего в Тобольск без ног

Posted 26 февраля, 11:47
Published 26 февраля, 11:47
Modified 26 февраля, 11:49
Updated 26 февраля, 11:49
Ильшат Ниязов вырос в деревне Чебурга Тобольского района, жители которой славятся своим чувством юмора. На СВО Ильшат попал в рамках частичной мобилизации и служил в батальоне «Кедр». Осенью 2023 года батальон отправили на взятие Авдеевки. Ильшата часто назначали старшим группы и выдали ружье для охоты за дронами. За Авдеевкой было множество деревень, подконтрольных противнику. Командование поставило задачу освободить одну из них несмотря на тьму вражеских дронов.
Ильшат Ниязов получил ранение, когда был в эвакуационной группе: вывозил раненых и прикрывал от дронов ребят. На второй день пришли за раненым в полуразрушенный гараж, а там было шесть человек. Противник заметил скопление людей и отправил дрон-камикадзе. Ильшат решил выманить дрон на себя.
«Бежал от него, уворачивался. Он снова поднимался и летел на меня! В какой-то момент решил поближе подпустить и резко уйти в сторону — видел в новостях, как наш боец ловко смог увернуться. Но, к сожалению, у меня не вышло. Дрон как раз сдетонировал рядом со мной», — рассказал боец.
Взрывом почти оторвало правую ногу, ранило руку. Когда его выносили в безопасную зону, снова попали под обстрел. Ильшата ранило в левый бок и правую ногу. Он смог доползти до окопа, откуда его забрали в госпиталь — командир приказал эвакуировать Ильшата в первую очередь.
«Врачи сказали, что была клиническая смерть, 15 минут реанимировали, чудо, что мозг остался цел», — сказал боец изданию «Вслух».
За месяц до ранения Ильшат Ниязов женился, но вместо медового месяца вернулся в окопы. Его будущая жена Эляна Давалева родилась и выросла в селе Лайтамак в Тобольском Заболотье. С Ильшатом Ниязовым она познакомилась во время его краткого отпуска в Тобольске. Их отношения начинались в виде ежедневной переписки, но и этого хватило: сыграли свадьбу.
После ранения первой в госпиталь в Санкт-Петербург приехала мама, Баниса Сунгатулловна. Эляна прилетела чуть позже, и до самой выписки находилась рядом с мужем.
«Я, когда ее видел, делал вид, что мне вовсе и не больно. А потом начал замечать, что как только Эляна приходит, улыбается, то боль действительно начинает утихать», — вспоминал Ниязов.
В медицинских документах история героизма и отваги рассказана коротко: 9 июня 2024 года рядовой Ниязов поступил на лечение с минно-взрывным ранением. Множественные осколочные ранения правой руки и обеих ног, а также переломы ног от выстрелов привели к тому, что пришлось ампутировать обе ноги по колено.
Ильшат Ниязов награжден медалью «За отвагу», а за боевую службу отмечен медалями «За воинскую доблесть» ІІ степени, «Ветеран боевых действий», «Участник СВО». Учащиеся Байкаловской школы написали герою десятки писем, а он ответил им роликом, записанным вместе с командиром, давшим приказ об эвакуации воина. Ильшат Ниязов стал победителем в номинации «Верность долгу» традиционного Тобольского городского конкурса «Молодежная элита — 2024».
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