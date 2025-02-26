«Возвращаемся даже с того света»: история бойца СВО, приехавшего в Тобольск без ног

За месяц до ранения Ильшат Ниязов женился, но вместо медового месяца вернулся в окопы. Его будущая жена Эляна Давалева родилась и выросла в селе Лайтамак в Тобольском Заболотье. С Ильшатом Ниязовым она познакомилась во время его краткого отпуска в Тобольске. Их отношения начинались в виде ежедневной переписки, но и этого хватило: сыграли свадьбу.