Интернет взорвало видео с плачущим тюменским военным, который мог попасть в плен

Posted 10 февраля, 07:13
Published 10 февраля, 07:13
Modified 10 февраля, 09:20
Updated 10 февраля, 09:20
На видео боец отмечает, что контракт подписал, когда проходил срочную службу. Вместе с ним контракт с Министерством обороны заключили еще 30 человек. Парень плачет и перечисляет позывные своих друзей, которые погибли от атаки дрона. Беда с парнями случилась сразу же, как они попали на фронт.
«Нам говорили, что отправят на службу в железнодорожные войска строить дороги. В итоге все-таки попали в зону боевых действий. На первое боевое задание мы пошли двумя группами. Погибли все, кроме меня», — говорит Владимир.
О видео, которое попало в Сеть, уже известно родным тюменского бойца В настоящее время они пытаются выяснить информацию о местонахождении солдата. Официально статус пленного пока не подтвержден.
По словам уполномоченного по правам человека в Тюменской области Олега Датских, по обращению родственников военнослужащего направлено ходатайство в Главное управление военной полиции Министерства обороны Российской Федерации по установлению местонахождения военнослужащего, пишет 72.RU.
«Если информация о нахождении Владимира Родионов в плену будет подтверждена, его включат в список военнослужащих, подлежащих обмену», — сообщил Олег Датских 72.ru.
В комментариях пользователи жалеют парня. И желают ему скорее вернуться на родину, если само видео — не фейк.
«Господи, он же ещё ребёнок».
«Бедные родители! Какая то безысходность (((», — пишут в Интернете тюменцы. И таких комментариев — множество.
Ранее «Наш Город» писал, что участник СВО из Тюменской области, раненый дважды в ходе боевых действий, только после вмешательства прокуратуры смог получить положенную ему единовременную выплату за ранение.