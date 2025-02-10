Интернет взорвало видео с плачущим тюменским военным, который мог попасть в плен

На видео боец отмечает, что контракт подписал, когда проходил срочную службу. Вместе с ним контракт с Министерством обороны заключили еще 30 человек. Парень плачет и перечисляет позывные своих друзей, которые погибли от атаки дрона. Беда с парнями случилась сразу же, как они попали на фронт.