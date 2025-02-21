В Ялуторовске открыли памятную доску погибшему на СВО военкому

Напомним, церемония прощания с погибшим Родионом Хабаровым состоялась 12 декабря. Хабаров получил смертельное ранение во время боевой операции в зоне СВО 3 декабря. На фронт он ушел осенью того же года. В 2024 году Родиону Хабарову исполнилось 47 лет.