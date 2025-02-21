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Posted 21 февраля, 06:59

Published 21 февраля, 06:59

Modified 21 февраля, 07:01

Updated 21 февраля, 07:01

В Ялуторовске открыли памятную доску погибшему на СВО военкому

В Ялуторовске открыли памятную доску погибшему на СВО военкому

21 февраля 2025, 06:59
Фото: скриншот видео администрации Ялуторовска.
Сюжет
Ялуторовск
В Ялуторовске установили мемориальную доску в честь военного комиссара Родиона Хабарова. Он геройски погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО в декабре 2024 года.

Открытие памятной доски состоялось утром 21 февраля.

«21 февраля на здании военного комиссариата открыли мемориальную памятную доску нашему земляку военному комиссару Родиону Викторовичу Хабарову. За мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга, Указом президента РФ награжден орденом Мужества (посмертно)», — рассказали в администрации города.
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Мэрия поделилась кадрами с церемонии открытия.

Видео: скриншот видео администрации Ялуторовска.

Напомним, церемония прощания с погибшим Родионом Хабаровым состоялась 12 декабря. Хабаров получил смертельное ранение во время боевой операции в зоне СВО 3 декабря. На фронт он ушел осенью того же года. В 2024 году Родиону Хабарову исполнилось 47 лет.

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