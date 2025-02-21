В Ялуторовске открыли памятную доску погибшему на СВО военкому

Posted 21 февраля, 06:59
Published 21 февраля, 06:59
Modified 21 февраля, 07:01
Updated 21 февраля, 07:01
Открытие памятной доски состоялось утром 21 февраля.
«21 февраля на здании военного комиссариата открыли мемориальную памятную доску нашему земляку военному комиссару Родиону Викторовичу Хабарову. За мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга, Указом президента РФ награжден орденом Мужества (посмертно)», — рассказали в администрации города.
Мэрия поделилась кадрами с церемонии открытия.
Напомним, церемония прощания с погибшим Родионом Хабаровым состоялась 12 декабря. Хабаров получил смертельное ранение во время боевой операции в зоне СВО 3 декабря. На фронт он ушел осенью того же года. В 2024 году Родиону Хабарову исполнилось 47 лет.