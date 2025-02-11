У тюменских участников СВО блокируют банковские счета

Posted 11 февраля, 04:47
Published 11 февраля, 04:47
Modified 11 февраля, 04:49
Updated 11 февраля, 04:49
«У нас с ребятами сейчас проблемы с доступом в приложения банков. У меня заблокировали переводы сразу в двух учреждениях. Пишут, что подозрительные действия. Видимо, из-за того, что физически нахожусь на территории Украины», — рассказал один тюменских бойцов
По словам военного, при этом снять блокировку невозможно — банк требует личное присутствие, пишет Ура.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменским участника специальной военной операции списали более 20 миллиона рублей долгов благодаря изменениям, внесенным в ФЗ «Об исполнительном производстве», которые вступили в силу с 1 декабря 2024 года.