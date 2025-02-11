nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля, 04:47

Published 11 февраля, 04:47

Modified 11 февраля, 04:49

Updated 11 февраля, 04:49

У тюменских участников СВО блокируют банковские счета

У тюменских участников СВО блокируют банковские счета

11 февраля 2025, 04:47
Фото: 1MI.
Сюжет
Бойцы СВО
Участники специальной военной операции из Тюменской области не могут перечислить денежные средства своим семьям из-за банковских блокировок переводов. Военные сообщают, что банки блокируют счета и переводы, как подозрительные.
«У нас с ребятами сейчас проблемы с доступом в приложения банков. У меня заблокировали переводы сразу в двух учреждениях. Пишут, что подозрительные действия. Видимо, из-за того, что физически нахожусь на территории Украины», — рассказал один тюменских бойцов

По словам военного, при этом снять блокировку невозможно — банк требует личное присутствие, пишет Ура.Ру.

Дважды раненому на СВО тюменцу отказались выплачивать единовременную выплату
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что тюменским участника специальной военной операции списали более 20 миллиона рублей долгов благодаря изменениям, внесенным в ФЗ «Об исполнительном производстве», которые вступили в силу с 1 декабря 2024 года.

Читайте также:
В тюменских лесах установят видеокамеры для выявления пожаровСпрос превысил предложение: аренда складов в Тюмени подорожала в 2,5 разаНа Тюмень сегодня обрушится штормовой ветер
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Банки#Деньги#Новости тюмени#Блокировки#Участники СВО#Бойцы СВО#Зона сво
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика