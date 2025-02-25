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Posted 25 февраля, 07:57

Published 25 февраля, 07:57

Modified 25 февраля, 08:27

Updated 25 февраля, 08:27

Мобилизованный из нефтяной компании тюменец погиб на СВО

Светлый хороший был парень: мобилизованный из нефтяной компании тюменец погиб на СВО

25 февраля 2025, 07:57
Фото: 1MI.

Мобилизованный из нефтяной компании тюменец погиб на СВО

Сюжет
Частичная мобилизация
Накануне, 24 февраля, в Уватском районе прошли церемония прощания и похороны погибшего в зоне специальной военной операции 29-летнего Ивана Мокроусова. Смертельное ранение боец получил 5 февраля 2025 года при выполнении боевого задания.

Как сообщили в администрации Уватского района, Иван Мокроусов был призван на службу в ряды Вооруженных сил РФ в октябре 2022 года в рамках частичной мобилизации. Служил в звании ефрейтора. До этого момента он трудился в АО «Транснефть Сибирь» в ведомственной охране.

«Иван Мокроусов с честью и достоинством выполнял свой воинский долг. За проявленное мужество и героизм он был награжден: медалями МО РФ „Участнику Специальной военной операции“, „За воинскую доблесть“ II степени и „За воинскую доблесть“ I степени», — отметили в администрации Уватского района.
Фото: Администрация Уватского муниципального района
«Очень светлый хороший был парень. Сил родным пережить это горе», — написала под опубликованным постом Ксения Д.

Известно, что у погибшего на СВО военного остались супруга и маленький сын. В настоящее время они проживают в деревне Солянка Уватского района.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области попрощались с Вадимом Зубаревым и Нугзаром Абесадзе, погибшими на СВО при исполнении боевых задач. Оба военных служили стрелками-радиотелеграфистами в штурмовой роте.

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