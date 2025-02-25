Светлый хороший был парень: мобилизованный из нефтяной компании тюменец погиб на СВО

Как сообщили в администрации Уватского района, Иван Мокроусов был призван на службу в ряды Вооруженных сил РФ в октябре 2022 года в рамках частичной мобилизации. Служил в звании ефрейтора. До этого момента он трудился в АО «Транснефть Сибирь» в ведомственной охране.