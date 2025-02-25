Спустя 50 лет на тюменском автовокзале появятся туалеты

Posted 25 февраля, 06:25
Published 25 февраля, 06:25
Modified 25 февраля, 06:27
Updated 25 февраля, 06:27
В документации указано, что подрядчик должен выполнить ремонтные работы в течение 60 календарных дней со дня заключения контракта. На ремонт санузлов в здании автовокзала по улице Пермякова, 9, из бюджета Тюменской области выделено 3,6 миллиона рублей.
Заявки на участие в аукционе будут принимать до 4 марта 2025 года, подведение итогов запланировано на 6 марта.
Отметим, на данный момент в здании тюменского автовокзала туалеты отсутствуют — они находятся за пределами вокзального комплекса, в соседнем здании. Причиной такого казуса стало то, что в период постройки автовокзала, в 1974 году, власти не подумали по какой-то причине о естественной потребности граждан.
Сегодня пассажирам, для того чтобы попасть в санузел, приходится сегодня выходить из здания, а по возвращению в вокзальный комплекс вновь проходить досмотровые мероприятия, что создает немало неудобств. В связи с этим в начале этого года тюменскими властями было принято решение обустроить туалет в здании.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские туалеты впечатлили посетившегообластную столицу в декабре 2024 года известного трэвел-блогера Махила Снейпа. Путешественника поразило число бесплатных общественных туалетов в областной столице.