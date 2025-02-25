Спустя 50 лет на тюменском автовокзале появятся туалеты

Сегодня пассажирам, для того чтобы попасть в санузел, приходится сегодня выходить из здания, а по возвращению в вокзальный комплекс вновь проходить досмотровые мероприятия, что создает немало неудобств. В связи с этим в начале этого года тюменскими властями было принято решение обустроить туалет в здании.