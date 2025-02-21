В Тюменской области простились с двумя штурмовиками, погибшими на СВО

Posted 21 февраля, 09:49
Published 21 февраля, 09:49
Modified 21 февраля, 09:51
Updated 21 февраля, 09:51
В полдень 21 февраля состоялось прощание с 29-летним рядовым Вадимом Зубаревым, стрелком-радиотелефонистом штурмовой роты. Церемония состоялась в селе Новоникольское Нижнетавдинского района.
Вадим родился в Тюмени, но детство провел в Новоникольском. Позже жил в Екатеринбурге, Голышмановском районе. Вадим подписал контракт с Минобороны РФ в апреле 2024 года, а 6 ноября погиб во время боевых действий.
Днем ранее, 20 февраля, в Ишиме простились с коллегой Нижнетавдинского стрелка — Нугзаром Абесадзе. Он погиб 6 февраля 2025 года выполняя боевую задачу в зоне СВО. Всего за три недели до этого Нугзар отметил свой 28 день рождения. Он родился и учился в селе Лариха, позже переехал в Ишим. В зоне СВО служил стрелком-радиотелеграфистом в штурмовой роте мотострелкового полка.
«Нугзар проявил себя настоящим защитником Отечества, его смелость и отвага останется в памяти земляков. Вечная память нашему защитнику», — сказали в администрации Ишимского района.
«Низкий поклон родителям, скорбим вместе с вами», «Светлая память», «Братишка, земля тебе пухом! Я тебя не когда не забуду», «Искренние соболезнования родным и близким», — написали жители области под сообщениями о гибели земляков.
В Ялуторовске установили мемориальную доску в честь военного комиссара Родиона Хабарова. Он геройски погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО в декабре 2024 года.