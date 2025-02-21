В Тюменской области простились с двумя штурмовиками, погибшими на СВО

Днем ранее, 20 февраля, в Ишиме простились с коллегой Нижнетавдинского стрелка — Нугзаром Абесадзе. Он погиб 6 февраля 2025 года выполняя боевую задачу в зоне СВО. Всего за три недели до этого Нугзар отметил свой 28 день рождения. Он родился и учился в селе Лариха, позже переехал в Ишим. В зоне СВО служил стрелком-радиотелеграфистом в штурмовой роте мотострелкового полка.