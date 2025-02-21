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Posted 21 февраля, 09:49

Published 21 февраля, 09:49

Modified 21 февраля, 09:51

Updated 21 февраля, 09:51

В Тюменской области простились с двумя штурмовиками, погибшими на СВО

В Тюменской области простились с двумя штурмовиками, погибшими на СВО

21 февраля 2025, 09:49
Фото: 1MI.
Сюжет
Бойцы СВО
В Тюменской области попрощались с двумя молодыми парнями, погибшими при исполнении боевых задах. Оба служили стрелками-радиотелеграфистами в штурмовой роте.

В полдень 21 февраля состоялось прощание с 29-летним рядовым Вадимом Зубаревым, стрелком-радиотелефонистом штурмовой роты. Церемония состоялась в селе Новоникольское Нижнетавдинского района.

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Вадим родился в Тюмени, но детство провел в Новоникольском. Позже жил в Екатеринбурге, Голышмановском районе. Вадим подписал контракт с Минобороны РФ в апреле 2024 года, а 6 ноября погиб во время боевых действий.

Днем ранее, 20 февраля, в Ишиме простились с коллегой Нижнетавдинского стрелка — Нугзаром Абесадзе. Он погиб 6 февраля 2025 года выполняя боевую задачу в зоне СВО. Всего за три недели до этого Нугзар отметил свой 28 день рождения. Он родился и учился в селе Лариха, позже переехал в Ишим. В зоне СВО служил стрелком-радиотелеграфистом в штурмовой роте мотострелкового полка.

Фото: администрация Нижнетавдинского района
«Нугзар проявил себя настоящим защитником Отечества, его смелость и отвага останется в памяти земляков. Вечная память нашему защитнику», — сказали в администрации Ишимского района.
«Низкий поклон родителям, скорбим вместе с вами», «Светлая память», «Братишка, земля тебе пухом! Я тебя не когда не забуду», «Искренние соболезнования родным и близким», — написали жители области под сообщениями о гибели земляков.
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В Ялуторовске установили мемориальную доску в честь военного комиссара Родиона Хабарова. Он геройски погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО в декабре 2024 года.

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