Ванные тюменских квартир атакуют опасная плесень и грибок

Posted 25 февраля, 10:21
Published 25 февраля, 10:21
Modified 25 февраля, 12:32
Updated 25 февраля, 12:32
В Тюменской области наиболее уязвимым местом для возникновения плесени в квартире является ванная комната. Эти данные опроса предоставили «Нашему городу» аналитики компании РОКВУЛ.
Согласно данным Управления Роспотребнадзора Тюменской области, ключевыми факторами, способствующими росту плесени в домах, являются избыточная влага, плохая вентиляция, неравномерный прогрев помещений и ошибки, допущенные при строительстве или ремонте.
В Роспотребнадзоре подчеркивают, что опасность плесени для человека обусловлена выделением токсичных веществ и распространением микроскопических спор, проникающих в организм через кожные покровы, дыхательные пути и пищеварительную систему. Воздействие плесени может спровоцировать развитие астмы, кожных аллергий, воспаление легких, синуситов, мигреней и нарушений сна.
Соседство с плесенью — серьезная нагрузка даже для здоровой иммунной системы, особенно для маленьких детей. Исследования показывают, что у детей, живущих в домах с плесенью, значительно возрастает риск развития бронхиальной астмы и аллергических реакций.
Борьба с плесенью в квартире требует особых усилий. Так, 40% опрошенных тюменцев, смогли устранить грибок на стенах только путем капитального ремонта, который включал в себя антисептическую обработку и работы по теплоизоляции стен и окон. 14% респондентов избавились от плесени, обратившись в специализированную службу дезинфекции, 11% опрошенных обрабатывали зараженные участки аммиаком и перекисью водорода, регулярно проветривая квартиру, еще 6% выбрали переезд в другую квартиру. Оставшиеся 29% участников опроса еще не принимали никаких мер для решения данной проблемы.
Для эффективной борьбы с плесенью в доме важно определить факторы, способствующие ее возникновению. К примеру, споры грибка активизируются во влажной среде более 60% и при температуре в диапазоне 20-25 °C. В квартирах такие примеры часто встречаются в плохо вентилируемых местах, где скапливается влага: ванная комната, кухня и стены вокруг окон.
Также плесень может возникать из-за подтопления помещения (особенно, если прорвало трубу канализации). В зоне риска находятся квартиры, которые расположены на первых и последних этажах зданий (опасный грибок можно обнаружить в подвалах 70% домов), квартиры старого жилфонда, а также угловые помещения, окруженные улицей с нескольких сторон. Иногда плесень образуется внутри материалов и конструкций — в таком случае может потребоваться гораздо больше усилий: от разбора конструкции вплоть до капитального ремонта.
Нередко возникновение плесени провоцируется ошибками в теплоизоляционных работах или применением некондиционного утеплителя. В первом случае, минимизировать вероятность проблемы поможет сотрудничество со специалистами, во втором — тщательный отбор термоизоляционного материала.
Главное требование к утеплителю: его состав не должен способствовать скоплению и удержанию влаги. Так, каменная вата обладает отличными водоотталкивающими характеристиками благодаря наличию гидрофобизирующих добавок. Кроме того, структура каменной ваты на 98% состоит из пор, что обеспечивает хорошую паропроницаемость и исключает задержку влаги.
«Теплоизоляция на основе каменной ваты позволяет стенам „дышать“, создавая неблагоприятную среду для развития грибка», — отмечает Александр Коршунов, менеджер по развитию DIY-сегмента компании РОКВУЛ.
Для полного искоренения плесени необходимо провести целый ряд действий. Сперва нужно удалить видимый налет грибка, после чего обработать пораженные места специализированными антисептиками. В будущем следует регулярно обеспечивать приток свежего воздуха в помещение и контролировать, чтобы в холодное время года система отопления работала без сбоев.
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