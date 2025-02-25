Ванные тюменских квартир атакуют опасная плесень и грибок

Также плесень может возникать из-за подтопления помещения (особенно, если прорвало трубу канализации). В зоне риска находятся квартиры, которые расположены на первых и последних этажах зданий (опасный грибок можно обнаружить в подвалах 70% домов), квартиры старого жилфонда, а также угловые помещения, окруженные улицей с нескольких сторон. Иногда плесень образуется внутри материалов и конструкций — в таком случае может потребоваться гораздо больше усилий: от разбора конструкции вплоть до капитального ремонта.