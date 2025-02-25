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Posted 25 февраля, 05:41

Published 25 февраля, 05:41

Modified 25 февраля, 05:43

Updated 25 февраля, 05:43

Тюменская прокуратура помогла беженцу оформить льготный проезд

Тюменская прокуратура помогла беженцу оформить льготный проезд

25 февраля 2025, 05:41
Фото: 1MI.
Пенсионер, являющийся беженцем, два года не мог оформить положенный льготный проезд. Ему предоставили это право после обращения в тюменскую прокуратуру.

В Тюмени, благодаря вмешательству прокуратуры, вынужденному переселенцу из ДНР предоставили льготный проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Житель Донецкой Народной Республики обратился к региональную прокуратуру для оказания помощи в оформлении льготы на проезд в городском транспорте.

По результатам прокурорский проверки Ленинского АО подтверждён факт того, что 70-летний пенсионер уже два года вынужденно живет в тюменской гостинице «Колос».

Также установлено, что из-за отсутствия прописки беженец не смог оформить положенную льготу на бесплатный проезд в общественном транспорте.

По обращению прокуратуры в суд, факт постоянного проживания данного гражданина в Тюмени был подтверждён.

В результате действий прокуратуры, пенсионеру был выдан проездной билет, дающий право на льготный проезд в общественном транспорте.

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Ранее прокуратура выявила работавшие без лицензии котельные в Тюмени. По факту проверки, руководителям организаций внесены представления.

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#Ксения Мальчева#Прокуратура
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