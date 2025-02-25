Тюменская прокуратура помогла беженцу оформить льготный проезд

Posted 25 февраля, 05:41
Published 25 февраля, 05:41
Modified 25 февраля, 05:43
Updated 25 февраля, 05:43
В Тюмени, благодаря вмешательству прокуратуры, вынужденному переселенцу из ДНР предоставили льготный проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Житель Донецкой Народной Республики обратился к региональную прокуратуру для оказания помощи в оформлении льготы на проезд в городском транспорте.
По результатам прокурорский проверки Ленинского АО подтверждён факт того, что 70-летний пенсионер уже два года вынужденно живет в тюменской гостинице «Колос».
Также установлено, что из-за отсутствия прописки беженец не смог оформить положенную льготу на бесплатный проезд в общественном транспорте.
По обращению прокуратуры в суд, факт постоянного проживания данного гражданина в Тюмени был подтверждён.
В результате действий прокуратуры, пенсионеру был выдан проездной билет, дающий право на льготный проезд в общественном транспорте.
Ранее прокуратура выявила работавшие без лицензии котельные в Тюмени. По факту проверки, руководителям организаций внесены представления.