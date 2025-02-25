Тюменцы стали в два раза чаще болеть ОРВИ

Posted 25 февраля, 02:40
Published 25 февраля, 02:40
Modified 25 февраля, 02:42
Updated 25 февраля, 02:42
В Тюменской области отмечен рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.
По информации регионального управления Роспотребнадзора, по сравнению с предыдущей неделей показатель заболеваемости вырос с 3,4% до 9%.
«По результатам восьмой недели 2025 года в Тюменском регионе зафиксировано увеличение числа случаев ОРВИ на 9% относительно предыдущей недели. Эпидемиологические пороги не превышены ни в одной из возрастных категорий населения», — указано на сайте ведомства.
В целом, заболеваемость населением COVID-19 снизилась на 24%.
В целях профилактики заболеваний рекомендуется соблюдать гигиену рук, используя мыло или антисептик перед приемом пищи и после посещения общественных мест.
В Тюменской области от гриппа вакцинировано более 60% населения. Также тюменцы прививались от дифтерии, кори, клещевого энцефалита и других инфекций.