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Posted 25 февраля, 02:40

Published 25 февраля, 02:40

Modified 25 февраля, 02:42

Updated 25 февраля, 02:42

Тюменцы стали в два раза чаще болеть ОРВИ

Тюменцы стали в два раза чаще болеть ОРВИ

25 февраля 2025, 02:40
Фото: 1MI.
В Тюменской области рост заболеваемости ОРВИ ускорился в два раза по сравнению с предыдущей неделей.

В Тюменской области отмечен рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, по сравнению с предыдущей неделей показатель заболеваемости вырос с 3,4% до 9%.

«По результатам восьмой недели 2025 года в Тюменском регионе зафиксировано увеличение числа случаев ОРВИ на 9% относительно предыдущей недели. Эпидемиологические пороги не превышены ни в одной из возрастных категорий населения», — указано на сайте ведомства.

В целом, заболеваемость населением COVID-19 снизилась на 24%.

В целях профилактики заболеваний рекомендуется соблюдать гигиену рук, используя мыло или антисептик перед приемом пищи и после посещения общественных мест.

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В Тюменской области от гриппа вакцинировано более 60% населения. Также тюменцы прививались от дифтерии, кори, клещевого энцефалита и других инфекций.

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#Ксения Мальчева#Тюменская область#Вакцинация#COVID-19#Роспотребнадзор#Профилактика#Грипп#ОРВИ#Инфекции#Заболеваемость
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