Несколько тюменских СНТ оказались в риске быть затопленными

В прилагаемом перечне указаны следующие СНТ: «Тобол» в Заводоуковском округе, в Ишимском районе — «Приишимский», «Смородинка», «Надежда». Также под угрозой СНТ «Сосновый бор», «Пышма», «Черемушки-2», «Солнышко», «Горячий источник», «Лесное», «Птицевод», «Геофизик», «Сапожок» и «Калинка», они все находятся в Тюменском районе.