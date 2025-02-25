Несколько тюменских СНТ оказались в риске быть затопленными

Posted 25 февраля, 03:41
Published 25 февраля, 03:41
Modified 25 февраля, 04:37
Updated 25 февраля, 04:37
В Тюменской области четырнадцать садовых некоммерческих товариществ попали под угрозу затопления. Список данных СНТ размещен в документации городской администрации.
В зону риска попадают садоводческие объединения, расположенные в Тюменском, Ишимском районах и Заводоуковском городском округе.
Согласно официальным данным, во время весеннего паводка, в случае неблагоприятных гидрологических ситуаций, затопление угрожает 194 населенному пункту, которые расположены в пределах четырнадцати муниципалитетов, пишет ура.ру.
В прилагаемом перечне указаны следующие СНТ: «Тобол» в Заводоуковском округе, в Ишимском районе — «Приишимский», «Смородинка», «Надежда». Также под угрозой СНТ «Сосновый бор», «Пышма», «Черемушки-2», «Солнышко», «Горячий источник», «Лесное», «Птицевод», «Геофизик», «Сапожок» и «Калинка», они все находятся в Тюменском районе.