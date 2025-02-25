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Posted 25 февраля, 03:41

Published 25 февраля, 03:41

Modified 25 февраля, 04:37

Updated 25 февраля, 04:37

Несколько тюменских СНТ оказались в риске быть затопленными

Несколько тюменских СНТ оказались в риске быть затопленными

25 февраля 2025, 03:41
Фото: nashgorod.ru.
Сюжет
Тюменский район
В Тюменской области 14 садоводческих некоммерческих товариществ попали под угрозу затопления. Большинство из них расположено в Тюменском районе.

В Тюменской области четырнадцать садовых некоммерческих товариществ попали под угрозу затопления. Список данных СНТ размещен в документации городской администрации.

В зону риска попадают садоводческие объединения, расположенные в Тюменском, Ишимском районах и Заводоуковском городском округе.

Согласно официальным данным, во время весеннего паводка, в случае неблагоприятных гидрологических ситуаций, затопление угрожает 194 населенному пункту, которые расположены в пределах четырнадцати муниципалитетов, пишет ура.ру.

В прилагаемом перечне указаны следующие СНТ: «Тобол» в Заводоуковском округе, в Ишимском районе — «Приишимский», «Смородинка», «Надежда». Также под угрозой СНТ «Сосновый бор», «Пышма», «Черемушки-2», «Солнышко», «Горячий источник», «Лесное», «Птицевод», «Геофизик», «Сапожок» и «Калинка», они все находятся в Тюменском районе.

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Ранее «Наш город» опубликовал список населенных пунктов, которым угрожают лесные пожары.

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#Ксения Мальчева#Тюменская область#Ишимский район#Тюменский район#Затопление#Наш город#СНТ
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