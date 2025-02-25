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Posted 25 февраля, 03:17

Published 25 февраля, 03:17

Modified 25 февраля, 03:19

Updated 25 февраля, 03:19

Популярный в Тюмени караоке-бар «Avenю» меняет локацию

Популярный в Тюмени караоке-бар «Avenю» меняет локацию

25 февраля 2025, 03:17
Фото: 1MI.
Ранее деятельность «Avenю» была приостановлена Роспотребнадзором из-за жалоб на шум. Владелицей бара является Алена Картышкина.

В Тюмени караоке-бар «Avenю» сменит локацию и откроется в бизнес-центре «Панорама», расположенном на улице Ленина.

Он займет помещение, ранее принадлежавшему кафе «Кофе&Вино» владельца ресторана «15/86».

По словам ресторатора Алены Картышкиной, тематика заведения «Avenю» будет та же, что и на улице Осипенко, 29. По данному адресу «Avenю» располагалось в отдельном двухэтажном здании с тремя залами, пишет 72.ру.

К открытию в новом месте в караоке-баре будет установлена новая современная аудиосистема. В планах у ресторатора заменить микрофоны и пополнить музыкальную библиотеку, включив в нее самые свежие хиты.

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Ранее в Тюмени закрылся гастробар Winchester. Тюменцам пообещали, что заведение кардинально сменит свою концепцию.

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#Ксения Мальчева#Караоке-бар#Avenю
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