Популярный в Тюмени караоке-бар «Avenю» меняет локацию

Posted 25 февраля, 03:17
Published 25 февраля, 03:17
Modified 25 февраля, 03:19
Updated 25 февраля, 03:19
В Тюмени караоке-бар «Avenю» сменит локацию и откроется в бизнес-центре «Панорама», расположенном на улице Ленина.
Он займет помещение, ранее принадлежавшему кафе «Кофе&Вино» владельца ресторана «15/86».
По словам ресторатора Алены Картышкиной, тематика заведения «Avenю» будет та же, что и на улице Осипенко, 29. По данному адресу «Avenю» располагалось в отдельном двухэтажном здании с тремя залами, пишет 72.ру.
К открытию в новом месте в караоке-баре будет установлена новая современная аудиосистема. В планах у ресторатора заменить микрофоны и пополнить музыкальную библиотеку, включив в нее самые свежие хиты.
Ранее в Тюмени закрылся гастробар Winchester. Тюменцам пообещали, что заведение кардинально сменит свою концепцию.