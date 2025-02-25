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Posted 25 февраля, 05:15

Published 25 февраля, 05:15

Modified 25 февраля, 05:17

Updated 25 февраля, 05:17

В Тюменской области директор детского сада фиктивно устроила супруга дворником

В Тюменской области директор детского сада фиктивно устроила супруга дворником

25 февраля 2025, 05:15
Фото: 1MI.
В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении директора детского сада. Руководитель дошкольного учреждения обвиняется в мошенничестве.

В Тюменской области в отношении директора детского сада возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По результатам прокурорской проверки установлено, что в дошкольном учреждении села Нижней Тавды имеются нарушения антикоррупционного законодательства.

Выявлено, что в начале 2024 года директор детского сада фиктивно оформила своего мужа на должность дворника. Женщина регулярно отмечала в табеле учета рабочего времени якобы отработанные часы супруга, и по ним начисляла ему зарплату. Таким образом, фиктивный сотрудник получил 18,7 тысяч рублей.

В отношении директора детского сада возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Прокуратура района контролирует ход расследования и его результаты.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ЧП в детсаду в Тюмени. В дошкольном учреждении ребенок получил рваную рану губы и сломал 4 зуба.

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#Ксения Мальчева#Происшествия#Тюменская область#Уголовное дело#Мошенничество#Детский сад#Нижняя Тавда#Александр Бастрыкин#Дворник
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