В Тюменской области директор детского сада фиктивно устроила супруга дворником

Posted 25 февраля, 05:15
Published 25 февраля, 05:15
Modified 25 февраля, 05:17
Updated 25 февраля, 05:17
В Тюменской области в отношении директора детского сада возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По результатам прокурорской проверки установлено, что в дошкольном учреждении села Нижней Тавды имеются нарушения антикоррупционного законодательства.
Выявлено, что в начале 2024 года директор детского сада фиктивно оформила своего мужа на должность дворника. Женщина регулярно отмечала в табеле учета рабочего времени якобы отработанные часы супруга, и по ним начисляла ему зарплату. Таким образом, фиктивный сотрудник получил 18,7 тысяч рублей.
В отношении директора детского сада возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Прокуратура района контролирует ход расследования и его результаты.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ЧП в детсаду в Тюмени. В дошкольном учреждении ребенок получил рваную рану губы и сломал 4 зуба.