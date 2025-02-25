В Тюменской области директор детского сада фиктивно устроила супруга дворником

Выявлено, что в начале 2024 года директор детского сада фиктивно оформила своего мужа на должность дворника. Женщина регулярно отмечала в табеле учета рабочего времени якобы отработанные часы супруга, и по ним начисляла ему зарплату. Таким образом, фиктивный сотрудник получил 18,7 тысяч рублей.