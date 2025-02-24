Грели без лицензии. Тюменская прокуратура разобралась с котельными без документов

Posted 24 февраля, 12:28
Published 24 февраля, 12:28
Modified 24 февраля, 12:30
Updated 24 февраля, 12:30
«По постановлениям прокуроров четыре должностных лица привлечены к административной ответственности за эксплуатацию котельных без лицензии. Руководителям организаций внесены представления», — рассказали в прокуратуре Тюменской области.
В результате котельные внесли в госреестр, документы на получение лицензий направили в контролирующие органы.
За 2024 год прокуратура выявила 2,9 тыс. нарушений в сфере ЖКХ и помогла 52,7 тыс. тюменцев восстановить нарушенные права. 234 иска ушло в суды, к дисциплинарной и административной ответственности привлекли 669 лиц.
Только в Тобольске более 17 тыс. жителей получили перерасчет из-за некачественной воды, идущей из крана. Органы местного самоуправления обязали заменить свыше 15 км ветхих трубопроводов. Всего по области перерасчет платы за услуги ЖКУ произведен на сумму свыше 1,5 млн рублей.
Власти Тюменской области потратят сотни миллионов рублей на то, чтобы жители небольших поселений получили доступную чистую воду. В 16 населённых пунктах в 13 муниципалитетах планируется установить павильоны питьевой воды.