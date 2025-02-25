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Posted 25 февраля, 08:19

Published 25 февраля, 08:19

Modified 25 февраля, 08:21

Updated 25 февраля, 08:21

Лидер тюменской партии ЛДПР Сысоев может перейти в Госдуму до 2026 года

Лидер тюменской партии ЛДПР Сысоев может перейти в Госдуму до 2026 года

25 февраля 2025, 08:19
Фото: Изображение Midjourney.
Владимиру Сысоеву пророчат ужесточенную борьбу в борьбе за депутатское кресло в Госдуме, которое он может занять вместо либерал-демократа Юрия Напсо. Известно, что Напсо находится под ударом из-за «прогулов» заседаний.

Лидер тюменской ЛДПР, вице-спикер тюменской облдумы Владимир Сысоев, имеет шанс попасть в Государственную Думу до следующих выборов 2026 года. Информацию об этом сообщили в телеграм-канале «Погоны и галстуки».

По имеющейся информации, ему могут передать депутатский мандат Юрия Напсо, представляющего Краснодарский край, которого планируют досрочно отстранить из-за неучастия в заседаниях.

Со слов инсайдера, за этот мандат может развернуться серьезная конкуренция, связи Сысоева в Москве могут сыграть решающую роль, что позволит выдвинуть его кандидатуру в ЦИК на замену Напсо.

Информацию о возможном переходе Сысоев официально не подтвердил.

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Ранее представитель партии ЛДПР Иван Вершинин выступил за запрет «шприцевания» мяса в регионе. Известно, что прямых запретов на проведение такой процедуры документально никак не отражено.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#ЛДПР#Владимир Сысоев#Депутат#Госдума
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