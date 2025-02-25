Лидер тюменской партии ЛДПР Сысоев может перейти в Госдуму до 2026 года

Posted 25 февраля, 08:19
Published 25 февраля, 08:19
Modified 25 февраля, 08:21
Updated 25 февраля, 08:21
Лидер тюменской ЛДПР, вице-спикер тюменской облдумы Владимир Сысоев, имеет шанс попасть в Государственную Думу до следующих выборов 2026 года. Информацию об этом сообщили в телеграм-канале «Погоны и галстуки».
По имеющейся информации, ему могут передать депутатский мандат Юрия Напсо, представляющего Краснодарский край, которого планируют досрочно отстранить из-за неучастия в заседаниях.
Со слов инсайдера, за этот мандат может развернуться серьезная конкуренция, связи Сысоева в Москве могут сыграть решающую роль, что позволит выдвинуть его кандидатуру в ЦИК на замену Напсо.
Информацию о возможном переходе Сысоев официально не подтвердил.
Ранее представитель партии ЛДПР Иван Вершинин выступил за запрет «шприцевания» мяса в регионе. Известно, что прямых запретов на проведение такой процедуры документально никак не отражено.