Всего одно ведро спасет от сырости в подвалах и погребах на всю зиму

Posted 26 ноября, 08:19
Published 26 ноября, 08:19
Modified 26 ноября, 08:22
Updated 26 ноября, 08:22
Урожай овощей часто портится в помещениях для его хранения из-за сырости и плесени. Избыточная влажность создается в результате затопления подвала грунтовыми водами, из-за отсутствия качественной системы вентиляции и образования конденсата. Также причинами сырости могут служить утечки воды с потолка или из труб.
Эксперты нашли мощное средство для осушения даже самого сырого помещения — это негашеная известь.
«Необходимо расставить в подвале ведра с негашеной известью. Она поможет быстро решить проблему сухости. Теперь овощи будут храниться в нем до самой весны, о появлении плесени волноваться не стоит», — заявили специалисты.
Однако у любого средства есть как положительные свойства, так и недостатки.
С одной стороны, негашеная известь является высокоэффективным абсорбентом, который впитывает влагу прямо из воздуха. Вместе с влажностью исчезает и неприятный запах. Овощи защищены от плесени и порчи.
С другой стороны, при попадании на кожу и слизистые оболочки негашеная известь вызывает сильнейшие ожоги, а ядовитые пары вещества негативно сказываются на органах дыхания и зрении. Кроме того, вещество огнеопасно, лучше зажженную спичку к нему не подносить.
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