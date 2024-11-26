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Posted 26 ноября, 08:19

Published 26 ноября, 08:19

Modified 26 ноября, 08:22

Updated 26 ноября, 08:22

Всего одно ведро спасет от сырости в подвалах и погребах на всю зиму

Всего одно ведро спасет от сырости в подвалах и погребах на всю зиму

26 ноября 2024, 08:19
Фото: 1MI.
Сюжет
Дом и огород
Если ваши запасы на зиму гниют и плесневеют из-за повышенной влажности, рекомендуем поставить в подвал или погреб всего одно ведро с простым и эффективным средством, и проблема сырости будет решена навсегда.

Урожай овощей часто портится в помещениях для его хранения из-за сырости и плесени. Избыточная влажность создается в результате затопления подвала грунтовыми водами, из-за отсутствия качественной системы вентиляции и образования конденсата. Также причинами сырости могут служить утечки воды с потолка или из труб.

Эксперты нашли мощное средство для осушения даже самого сырого помещения — это негашеная известь.

«Необходимо расставить в подвале ведра с негашеной известью. Она поможет быстро решить проблему сухости. Теперь овощи будут храниться в нем до самой весны, о появлении плесени волноваться не стоит», — заявили специалисты.

Однако у любого средства есть как положительные свойства, так и недостатки.

С одной стороны, негашеная известь является высокоэффективным абсорбентом, который впитывает влагу прямо из воздуха. Вместе с влажностью исчезает и неприятный запах. Овощи защищены от плесени и порчи.

С другой стороны, при попадании на кожу и слизистые оболочки негашеная известь вызывает сильнейшие ожоги, а ядовитые пары вещества негативно сказываются на органах дыхания и зрении. Кроме того, вещество огнеопасно, лучше зажженную спичку к нему не подносить.

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#Татьяна Курганова#Общество#Россия#Советы специалистов#Овощи#Урожай#Подвал дома#Дом и огород
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