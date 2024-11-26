Всего одно ведро спасет от сырости в подвалах и погребах на всю зиму

С другой стороны, при попадании на кожу и слизистые оболочки негашеная известь вызывает сильнейшие ожоги, а ядовитые пары вещества негативно сказываются на органах дыхания и зрении. Кроме того, вещество огнеопасно, лучше зажженную спичку к нему не подносить.