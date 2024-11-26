Можно закинуть обратно? Как бороться с соседями, выбрасывающими мусор с балкона

Posted 26 ноября, 06:51
Published 26 ноября, 06:51
Modified 26 ноября, 06:53
Updated 26 ноября, 06:53
Жители дома на улице Ватутина в Тюмени были возмущены поведением своих соседей. Они обратили внимание на то, что соседи не стесняются выбрасывать мусор прямо с балкона. Сначала это были обычные бытовые отходы, но затем ситуация усугубилась. По словам местных жителей, соседи с верхних этажей стали выбрасывать отходы своей жизнедеятельности прямо из ведра на улицу. Все это попадало на подоконники и балконы соседей снизу.
Жители уже обращались в ТСЖ, но, как говорят тюменцы, у союза недостаточно прав для наказания подобных людей, звонки в полицию и УК тоже не дали результата. Однако рычаги давления на таких соседей все есть. К тому же в Тюмени многие сталкиваются с тем, что соседи портят придомовую территорию мелким мусором или скидывают вниз целые мешки, которые потом убирает дворник.
Выбрасывание мусора с балконов не только портит общий вид двора, но и создаёт реальную угрозу для окружающей среды, а также для эстетики и безопасности жителей. В Тюмени эта проблема часто становится причиной конфликтов между жильцами многоквартирных домов, но в этом вопросе важно действовать поэтапно.
Как говорит юрист Константин Долгих, не стоит сразу набрасываться на соседа с исками и обвинениями, так как это достаточно долгий путь.
«Вы сразу вступите в конфликт и угрозы судами могут закончится реальным судом, который может длится достаточно долго, а затраты на него достаточно существенные, особенно, если привлекать специалистов», — говорит Долгих.
Специалист считает, что действовать нужно умнее. Начните с разговора. Объясните соседу, почему выбрасывание мусора с балкона вас не устраивает. Мягко намекните, что готовы обратиться в соответствующие инстанции, если это не прекратится.
Если эта мера не помогла, то можно собрать жильцов и уже публично поднять вопрос. Часто люди не желают противостоять целой группе людей и готовы изменить свое поведение, чтобы избежать разборок.
Если же эта мера не работает, то обратитесь в управляющую компанию. Она может разместить объявления о запрете выброса мусора с балконов и напомнить жителям о правилах. А также установить видеокамеры, что впоследствии упростит процесс привлечения виновника к ответственности.
«Вот ситуации, когда УК не может решить такую проблему и отказывается принимать меры — это уже интересно. Управляющая компания на то и нужны, у них есть необходимые полномочия. Да, протокол составить они не могут, но акт нарушения — вполне. Бездействие в этом случае — сомнительный показатель», — говорит специалист.
Но если возиться с управляющей компанией вы не хотите, то идите к участковому. Здесь у сотрудника будут все полномочия, чтобы привлечь нарушителя к ответственности по административной статье.
При желании можно пойти и дальше, обратившись в Роспотребнадзор или администрацию города. Но и это приведет к тому же наказанию — административному штрафу в соответствии с законодательством РФ.
Как говорит юрист Долгих, по статье за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений (6.4 КоАП РФ), грязнуле грозит от 500 до 1000 рублей штрафа. Однако применяться может не только эта статья.
«Можно привлечь виновника по статье 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство. Штраф в том же объеме, но если человека уже просили не выбрасывать мусор в управляющей компании или кто-то из правоохранительных органов, то штраф вырастет до 1000–2000 рублей. И такой штраф можно выписывать каждый раз», — объясняет специалист.
Важно помнить, что для доказательства нарушения необходимо зафиксировать факт выбрасывания мусора — например, с помощью видео или свидетелей.
Если у вас есть возможность принести мусор обратно собственнику, то никаких санкций за это не предусматривается, так как с точки зрения закона вы возвращаете человеку его имущество. Оказывается, в Тюмени таким путем уже боролись с нерадивыми соседями.
«До суда такие дела доходят редко. Тут нужно проявить изобретательность. Я советую показать соседу свою настойчивость и пару раз вызвать участкового. Обычно этого достаточно», — говорит Долгих.
Не бойтесь отстаивать свои права на комфортное и безопасное жильё — помимо борьбы с нарушителями, важно работать над повышением общей культуры проживания в многоквартирных домах.