Можно закинуть обратно? Как бороться с соседями, выбрасывающими мусор с балкона

Жители уже обращались в ТСЖ, но, как говорят тюменцы, у союза недостаточно прав для наказания подобных людей, звонки в полицию и УК тоже не дали результата. Однако рычаги давления на таких соседей все есть. К тому же в Тюмени многие сталкиваются с тем, что соседи портят придомовую территорию мелким мусором или скидывают вниз целые мешки, которые потом убирает дворник.